Portugal 2-0 República Checa

Checos sem cobertura e nós pimba

Rui Miguel Tovar Bernardo enche o campo com duas assistências para golos de João Cancelo e Gonçalo Guedes no 2:0 vs Chéquia. Agora o objectivo é simples: Portugal, ten points.

Portugal, seven points. Portogallo, siete punti. Portugal, siete puntos. Portugal, sieben punkte. Sete pontos, é verdade. À terceira jornada da Liga das Nações, a selecção portuguesa sobe à liderança isolada do grupo 2 com a vitória clara vs Chéquia por 2:0 no José Alvalade e assume-se como favorito ao apuramento para a ½ final da competição.

Antes do pontapé de saída, já há um herói nacional em acção. Chama-se Fernando Santos, o primeiro seleccionador de Portugal a chegar às 100 internacionalizações. É um marco histórico, já habitual na sua carreira. Na verdade, Fernando Santos chega aos 100 por Estoril, Estrela e FC Porto (neste último caso, o centésimo é a finalíssima da Taça de Portugal vs Sporting em 2000 e resulta na festa do Jamor com golos de Clayton e Deco, no Jamor).

Agora é no José Alvalade, onde a selecção acumula o 14.º jogo seguido sem sofrer golos na primeira parte. Culpa do bloco defensivo português, com Rùben Neves muito bem no apoio aos centrais, e também culpa de uma Chéquia sem dimensão para o nosso futebol. Sim, é verdade, há checos interessantes, com toque de bola e tal, só que raramente incomodam Diogo Costa, de volta à titularidade por troca com Rui Patrício. No outro lado, Stanek emprega-se a fundo para evitar um resultado mais gordo sem defesas aparatosas. Basta-lhe o sentido posicional e é tudo.

Ou quase tudo. Tanto aos 33 como aos 38 minutos, nem o sentido lhe vale, porque a bomboca de João Cancelo e a rosca de Gonçalo Guedes arruínam a pretensão dos checos em pontuar num José Alvalade quase lotado. Nos dois golos, Bernardo estende a passadeira com aberturas bem medidas, a destapar o esquema dos três centrais. No 1:0, a combinação entre os dois elementos do City junto à linha lateral é preciosa e a conclusão do lateral é estupenda, com uma bola cruzada ao poste mais longínquo. Cinco minutos depois, 2:0 num lance rápido em que Gonçalo Guedes atira de primeira sem acertar bem na bola. Seja, ela dribla o pé direito de Stanek e entra junto ao poste.

Com 2:0, a Chéquia afunda-se na tristeza, Portugal cresce ainda mais e dá a sensação de ir para o terceiro golo. Em vão, Stanek rouba protagonismo a Ronaldo numa jogada junto à linha de fundo. Aliás, Ronaldo peca por egoísmo em mais duas jogadas ou três ao longo do jogo. É o dono da bola, sim senhor, mas também pode trabalhar com os companheiros em situações mais vantajosas – neste caso dos 45’+1, há dois portugueses a pedirem-lhe atenção à boca da baliza.

O intervalo estraga o espectáculo. Porque Portugal abranda o ritmo e porque a Chéquia não sabe mais. Nem sequer com três substituições de uma assentada, na tentativa de espicaçar a plateia. Em vão. Insistimos, a Chéquia só cria uma situação de perigo e nem assim acerta na baliza. Obra de Vlkanova, a aproveitar uma desatenção defensiva de Rúben Neves no limite da área. Recém-entrado há 10 minutos, Vlkanova só tem Diogo Costa pela frente e, mais em jeito do que em força, atira ao lado. Ups, desculpem, tirem o 'em jeito', se faz favor. Enganei-me, claramente. É mais falta de jeito. Por muito que Diogo Costa encha a baliza, aquilo é golo.

Os ponteiros dos minutos passam calmamente, a malta das bancadas entretém-se com a onda e o resultado continua inamovível. Dois-zero. É justo, justíssimo. Portugal ganha bem e convence sem se esforçar por aí além no centenário de Fernando Santos. Para fechar a época 2021-22, só falta jogar no domingo, em Genebra, onde a Espanha ganha hoje 1:0 vs Suíça. O objectivo é simples: Portugal, ten points. Portogallo, dieci punti. Portugal, diez puntos. Portugal, zehn punkte. Dez pontos, é verdade.

Com o árbitro esloveno Jug em acção, eis os actores principais e secundário no José Alvalade:

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Danilo e Raphël; Bernardo (Vitinha 68’), Rúben Neves (Palhinha 88’) e William (Bruno Fernandes 68’); Gonçalo Guedes (Moutinho 88’), Ronaldo (cap) e Diogo Jota (Rafael Leão 80’; seleccionador Fernando Santos (português)

Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Danilo e Raphël; Bernardo (Vitinha 68’), Rúben Neves (Palhinha 88’) e William (Bruno Fernandes 68’); Gonçalo Guedes (Moutinho 88’), Ronaldo (cap) e Diogo Jota (Rafael Leão 80’; seleccionador Fernando Santos (português) Chéquia: Stanek; Zima, Brabec e Mateju (Kral 80’); Coufal, Sadilek, Soucek (cap) e Havel (Jemelka 46’); Lingr (Pesek 46’), Kuchta (Jureka 46’) e Hlozek (Vlaknova 73’); seleccionador Jaroslav SIlhavy (checo)

Stanek; Zima, Brabec e Mateju (Kral 80’); Coufal, Sadilek, Soucek (cap) e Havel (Jemelka 46’); Lingr (Pesek 46’), Kuchta (Jureka 46’) e Hlozek (Vlaknova 73’); seleccionador Jaroslav SIlhavy (checo) Marcadores 1:0 João Cancelo (33’); 2:0 Gonçalo Guedes (38’)

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

