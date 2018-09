Marcão, de penalty, e uma infelicidade do guarda-redes Helton Leite valeram golos aos flavienses. Rochinha só conseguiu reduzir para os anfitriões.

Chaves ganha no Bessa ao Boavista

No regresso da Liga portuguesa após a pausa de três semanas, o Desportivo de Chaves foi ao Bessa bater o Boavista por 2-1 em partida que abriu a 5ª jornada.

Marcão inaugurou o marcador de penalty aos 36 minutos, após falta de Neris sobre William e alerta do VAR ao árbitro João Pinheiro que só assinalou a marca dos 11 metros depois de ver as imagens do lance.

No segundo tempo, aos 48 minutos, os visitantes ampliaram para 2-0 numa jogada infeliz do guarda-redes boavisteiro: Ghazaryan rematou de longe, a bola bateu num poste, tabelou nas costas do guardião e entrou.

A equipa de Jorge Simão procurou reagir, mas só foi capaz de reduzir aos 60 minutos, por intermédio de Rochinha.

