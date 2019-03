Esta noite, o Real Madrid foi completamente humilhado no estádio Santiago Bernabéu pelo Ajax e eliminado da Liga dos Campeões, sofrendo uma das piores derrotas (1-4) da história. Após os dois recentes revezes consecutivos contra o Barcelona, para o campeonato e Taça do Rei, a formação madrilista afunda-se numa das maiores crises dos últimos anos.

'Champions': Real Madrid eliminado e humilhado pelo Ajax no Santiago Bernabéu

Depois da vitória dos 'merengues' em Amsterdão no jogo da primeira volta por 2-1, a jovem formação holandesa virou a eliminatória e conseguiu um triunfo histórico no campo do atual detentor do troféu por 4-1.

Aos 7 minutos, a formação holandesa inaugurou o marcador por intermédio de Hakim Ziyech, tendo David Neres elevado para 0-2, aos 18, resultado que se registava ao intervalo.



No segundo tempo, Tadic aumentou para 0-3, aos 62 minutos e Asensio ainda reduziu para o tricampeão europeu aos 70'. Mas o Ajax continuou a jogar melhor e Lasse Schone, aos 72, sentenciou o resultado do encontro.

No outro jogo da noite, o Tottenham venceu em Dortmund por 1-0, com golo de Harry Kane aos 49 minutos. A equipa inglesa já tinha deixado a eliminatória muito bem encaminhada em Londres, onde venceram por 3-0 na primeira mão.

Para esta quarta-feira estão agendados o FC Porto-AS Roma e o Paris SG-Manchester United. Os romanos venceram por 2-1 e os parisienses por 2-0 na primeira mão.





