Paris Saint-Germain e Leipzig procuram esta terça fazer história e garantir pela primeira vez um lugar na final da Liga dos Campeões de futebol, no primeiro duelo das meias-finais, no Estádio da Luz, em Lisboa.

'Champions' na Luz. PSG e Leipzig lutam esta noite por garantir a sua primeira final

Lusa Paris Saint-Germain e Leipzig procuram esta terça fazer história e garantir pela primeira vez um lugar na final da Liga dos Campeões de futebol, no primeiro duelo das meias-finais, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Os franceses, que derrotaram nos ‘quartos’ a Atalanta, por 2-1, com os dois golos a serem marcados nos minutos finais, estão pela segunda vez nesta fase da prova, depois de em 1994/95 terem falhado o acesso à final ao serem eliminados pelo AC Milan.



Com muitos milhões de euros gastos na última década e com um plantel recheado de estrelas, como Neymar e Kylian Mbappé, os parisienses podem finalmente alcançar a tão aguardada final da 'Champions' e são favoritos perante um Leipzig que está apenas a viver a segunda participação na mais importante prova de clubes europeus.

Nesta inédita fase final, os germânicos, que em 2015/16 ainda militavam na segunda divisão e há uma década disputavam os campeonatos regionais no seu país, deixaram pelo caminho o bem mais experiente Atlético de Madrid, de João Félix, também com uma vitória por 2-1.

O encontro, que será disputado num Estádio da Luz vazio de público, devido à pandemia da covid-19, está agendado para as 20:00. Na quarta-feira, no outro duelo das 'meias', Bayern Munique e Lyon defrontam-se no Estádio José Alvalade. A final da prova 'milionária', que vai ditar o sucessor do Liverpool, está agendada para 23 de agosto, no Estádio da Luz.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.