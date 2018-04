O Liverpool venceu esta quarta-feira em casa o Manchester City, por 3-0, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, e aproximou-se de um regresso às meias-finais 10 anos depois.

Champions: Liverpool e Barcelona mais perto das meias-finais

O Liverpool venceu esta quarta-feira em casa o Manchester City, por 3-0, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, e aproximou-se de um regresso às meias-finais 10 anos depois.

Os ‘reds’ decidiram a partida na primeira parte, com golos do egípcio Mohamed Salah (12 minutos), do inglês Alex Oxlade-Chamberlain (21) e do senegalês Sadio Mané (31).

O Liverpool, ‘carrasco’ do FC Porto na ronda anterior, já tinha sido a primeira e única equipa a derrotar o Manchester City na liga inglesa.

Luis Suarez fechou a goleada frente ao Roma Foto: SP

Os catalães, que tiveram Nelson Semedo a titular e André Gomes como suplente utilizado, ficaram, assim, mais perto de regressar às meias-finais da prova, depois de, nas duas últimas épocas, terem caído nos quartos de final.

A segunda mão dos encontros está agendada para a próxima terça-feira, em Manchester e Roma.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.