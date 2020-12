As equipas de futsal do Benfica, Barcelona, os checos do FK Chrudim ou os eslovenos do Dobovec poderão ser o próximo adversário do Differdange nos 16 avos-de-final da Liga dos Campeões da modalidade.

Champions/futsal. Benfica ou Barcelona no caminho do Differdange

Segundo o alinhamento do sorteio marcado para 9 de dezembro, o Differdange é um dos quatro 'não cabeças-de-série' do pote 1, que poderá ter pela frente uma das quatro equipas mencionadas.



Depois de ter eliminado os campeões ingleses, London Helvecia, no passado domingo, a equipa luxemburguesa treinada por Bruno Amaral terá a possibilidade de jogar contra o atual campeão europeu de futsal, Barcelona, ou o atual campeão português, Benfica.



O sorteio vai ter lugar no dia 9 de dezembro e os jogos vão decorrer entre 12 e 17 de janeiro, à porta fechada.



