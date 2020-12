O jogo dos azuis e brancos contra o Manchester City está marcado para as 21h00 desta terça-feira no estádio do Dragão.

Champions. FC Porto poderá assegurar hoje passagem aos oitavos de final

O jogo dos azuis e brancos contra o Manchester City está marcado para as 21h00 desta terça-feira no estádio do Dragão.

O FC Porto recebe esta noite o Manchester City, no penúltimo jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol.

Os azuis e brancos estão em segundo lugar do grupo C, com 9 pontos em quatro jogos, atrás dos ingleses do Manchester City, quem têm 12 pontos.

Seguem-se o Olympiacos, treinado por Pedro Emanuel, com 3 pontos, e o Marselha de André Villas Boas, com zero pontos.

Se o Porto pontuar esta noite ou se o Olympiacos não pontuar, a equipa de Sérgio Conceição assegura a passagem aos oitavos de final da prova.

Se o Porto pontuar esta noite ou se o Olympiacos não pontuar, a equipa de Sérgio Conceição assegura a passagem aos oitavos de final da prova.

O jogo está marcado para as 21h, no estádio do Dragão, com arbitragem de Bjorn Kuipers, dos Países Baixos.



