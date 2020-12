Dragões vão defrontar clube de Cristiano Ronaldo.

Champions. FC Porto defronta Juventus nos oitavos de final

Lusa O FC Porto vai defrontar os italianos da Juventus nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol da época 2020/21, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira na sede da UEFA, em Nyon (Suíça).

O campeão português, vencedor da mais importante prova europeia de clubes em 1987 e 2004, terá pela frente um clube de Cristiano Ronaldo, que também venceu a 'Champions' duas vezes (1985 e 1996).



Por ter terminado no segundo lugar do Grupo C, atrás do Manchester City, a equipa treinada por Sérgio Conceição vai disputar a primeira mão em casa, em 16, 17, 23 ou 24 de fevereiro, e a segunda em Turim, em 09, 10, 16 ou 17 de março.

