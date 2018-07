Bryan Melisse começa mal a temporada ao serviço dos campeões do Luxemburgo. O defesa francês do F91 Dudelange teve uma duríssima entrada contra um adversário e foi expulso no jogo contra os húngaros do Videoton FC, para a Liga dos Campeões.

Champions. Defesa do F91 Dudelange expulso depois de entrada à "karateca"

Bryan Melisse começa mal a temporada ao serviço dos campeões do Luxemburgo. O defesa francês do F91 Dudelange teve uma duríssima entrada contra um adversário e foi expulso no jogo desta quarta-feira contra os húngaros do Videoton FC.

A partida, da segunda-mão da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, estava já nos descontos quando o Dudelange perdia por 2-1 (depois de ter perdido na primeira mão, em casa, por 0-1).



O jogo ficaria marcado pela entrada à "karateca" do lateral esquerdo Melisse sobre Mate Patkai, como mostram as imagens abaixo, que se tornaram virais na internet.



A entrada foi já comparada a outro lance perigoso, protagonizado pelo holandês Nigel De Jong.