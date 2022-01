O emblema nortenho deu ainda conta que o técnico está “assintomático” e voltará ao trabalho de campo logo que tal seja possível.

Covid-19

César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, testou positivo

Lusa O emblema nortenho deu ainda conta que o técnico está “assintomático” e voltará ao trabalho de campo logo que tal seja possível.

O treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, orientou esta segunda-feira o treino da equipa, no arranque dos trabalhos, via online, depois de testar positivo à covid-19, informou em comunicado o clube da I Liga de futebol.

“O mister César Peixoto acusou positivo à covid-19 em teste realizado após o jogo com o CD Santa Clara, e no arranque dos trabalhos da equipa, esta segunda-feira, assistiu e orientou o treino via online, assim mantendo a sua ligação ao plantel até cumprir o período de isolamento”, informa o Paços de Ferreira.

O emblema nortenho deu ainda conta que o técnico está “assintomático” e voltará ao trabalho de campo logo que tal seja possível, não estando descartada a possibilidade de se sentar no banco de suplentes no domingo, na Luz, diante do Benfica, no regresso do campeonato.

“Antes do treino desta segunda-feira, todos os elementos do futebol profissional do FC Paços de Ferreira realizaram testes à covid-19, que se revelaram negativos”, concluiu a nota informativa.

O Paços de Ferreira defronta no domingo o Benfica, no estádio da Luz, em jogo da 17.ª jornada, a última da primeira volta do campeonato.

