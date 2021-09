Também estiveram presentes o ministro do Desporto, Dan Kersch e a burgomestre da capital, Lydie Polfer.

Cerimónia Oficial

Fotos. Inauguração do novo Estádio do Luxemburgo com a presença do Grão-Duque

Redação Também estiveram presentes o ministro do Desporto, Dan Kersch e a burgomestre da capital, Lydie Polfer.

Apesar do pontapé inicial ter sido dado a um de setembro, com a vitória da seleção do Luxemburgo contra o Azerbaijão, por 1-0, para o apuramento do Mundial2022, a cerimónia de inauguração oficial do Estádio do Luxemburgo aconteceu na noite de sábado, 25, e contou com a presença do Grão-Duque Henri, da burgomestre da capital, Lydie Polfer, e do ministro do Desporto, Dan Kersch.

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

Apenas 250 puderam assistir ao evento com bilhetes oferecidos pela comuna da Cidade do Luxemburgo. A cerimónia de inauguração teve demonstrações de futebol e râguebi, música, dança e espetáculo de laser.



Após quatro anos de obras e adiamentos, o espaço está finalmente pronto para acolher competições de futebol e de râguebi.



O Estádio do Luxemburgo Dispõe de três níveis (subsolo, rés-do-chão e primeiro andar) e de 9.514 lugares sentados com cobertura. É apresentado como uma “infraestrutura moderna e conforme às normas em vigor da FIFA e da UEFA, respondendo aos “mais recentes critérios de “conforto, tecnologia e segurança”.



