Celtic vs Rangers. Um dérbi com acento português

Joga-se Celtic vs Rangers este fim-de-semana, um dérbi com acento português entre Cadete, Pedro Mendes, Caixinha e, claro, Jota.

Rui Miguel Tovar Joga-se Celtic vs Rangers este fim-de-semana, um dérbi com acento português entre Cadete, Pedro Mendes, Caixinha e, claro, Jota.

Há dérbis e dérbis, há clássicos e clássicos e há o Old Firm. Com 132 anos de existência, desde Setembro 1890, Celtic e Rangers esgrimem argumentos há 430 jogos, este sábado é o 431.º Pára tudo em Glasgow, é obrigatório.



Glasgow é uma cidade feia com uma grande universidade e dois grande clubes de futebol. Glasgow é uma cidade dividida entre católicos e protestantes. Glasgow é uma cidade em que os católicos são do Celtic e os protestantes são do Rangers. Glasgow é uma cidade em que as rivalidades religiosas e clubísticas estão sempre ao rubro. Glasgow é uma cidade em estado de sítio quando os dois clubes se enfrentam.

Como o Rangers é sempre o Rangers e os seus adeptos protestantes são sempre protestantes e o Celtic, equipado à Sporting, é sempre o Celtic e os seus adeptos católicos são sempre católicos, há uma regra de ouro na cidade que ninguém ousa violar. Os pubs, locais de culto em todo o Reino Unido, não fogem à regra na Escócia. São os templos em que os adeptos festejam as vitórias e afogam as mágoas. Pois então, a bem da cerveja e da paz do Senhor de católicos e protestantes, ninguém entra nos templos com cachecóis do Rangers ou do Celtic.

Fora dos pubs, é dar rédea solta à imaginação. Rangers acumula mais títulos de campeão escocês (55-52), Celtic mais Taças da Escócia (40-34). Celtic levanta uma Taça dos Campeões, e no Jamor (1967), Rangers uma Taça das Taças, e é afastado pela UEFA de defender o título por comportamento dos adeptos em Camp Nou (1972). E até os jogos de reservas chamam a atenção por si só. Veja-se bem isto, em Dezembro 1969, um Old Firm com Alex Ferguson a jogar pelo Rangers e Kenny Dalglish pelo Celtic.

Diz Alex. "Lembro-me bem dessa tarde, Kenny marcou-me individualmente e marquei um dos golos da nossa vitória." Kenny franze o sobrolho. "A sério? Ganhámos nós por 2:0 e ele, claro, não marcou." Mais à frente, Alex contrapõe. "Já conhecia o Kenny e disse-lhe antes do jogo que, se me fosse marcar individualmente, precisaria de um médico." Kenny recebe e atira. "Devo estar com problemas de memória; devo dizer que ele não me deu qualquer problema."

Só para acabar, Alex diz de sua justiça. "O mais fascinante de Kenny não era a sua técnica, e sim o seu entusiasmo; adorava futebol e parecia uma criança atrás da bola." Kenny também afina pelo mesmo tom. "Conhecia bem o Alex porque era o jogador mais caro do Rangers e tinha um carro grande. Às vezes, dava-me boleia para o centro de Glasgow."

Histórias ao pontapé é o que é, e nem sempre com as duas equipas em campo. Ouça lá este exemplo, em Novembro 1995. Ao intervalo do Rangers vs Juventus, assiste-se à primeira substituição de um guarda-redes na Liga dos Campeões. Sai Goram, lesionado, entra Thompson, um veterano de 37 anos, finalista da Taça UEFA em 1987 pelo Dundee United (great scot). A Juventus, sempre fortíssima, amplia por Torricelli. E, depois, Ravanelli. E, finalmente, Marocchi. Acaba 0:4, jogo de sentido único. Nas bancadas, os adeptos italianos divertem-se com a fragilidade do Rangers e entoam Celtic a plenos pulmões. É só rir. Ou não, que isto da rivalidade entre protestantes e católicos tem muito que se lhe diga.

Se afunilarmos a pesquisa de Old Firm a nível nacional, é inevitável o nome de Jorge Cadete. Contratado pelo Celtic a meio da época 1995-96 para fazer companhia a Di Canio e Van Hooijdonk, o avançado do Sporting só joga o primeiro dérbi na época seguinte, em Novembro 1996, e como suplente É o número 15 e, na altura da substituição aos 62’ pelo alemão Thom, já há 0:1 (por obra e graça de Brian Laudrup num remate de fora da área, após falha caricata do central O’Neil).

Pormenor desse jogo: há dois penáltis falhados, um para cada lado. Primeiro é Gascoigne, defesa de Kerr. Depois, bem perto do fim, é Van Hooijdonk, defesa de Goram. Mais um detalhe do arco da velha: o holandês Van Vossen, do Rangers, é autor do falhanço mais surreal na história mais-que-centenária do Old Firm. É um contra-ataque de Albertz. O número 10 pisa a área e, perante a aproximação de Kerr, lateraliza para Van Vossen. Sem guarda-redes na baliza e totalmente enquadrado, a bola sai por cima. Shame.

Adiante, Cadete nunca marca no Old Firm. O primeiro português a marcar é Pedro Mendes, em Agosto 2008. É dia de Celtic vs Rangers para a liga escocesa. Ao intervalo, 1:1 por Cousin e Samaras. Na segunda parte, 1:2 de Miller. Dez minutos depois, aos 62’, um remate bem do meio da rua de Pedro Mendes faz o 1:3. A explosão de alegria é uma realidade, e na casa do Celtic. A bola entra mesmo junto ao poste, indefensável para Boruc – o grande culpado do 1:4 de Miller. Quando Nakamura fixa o 2:4 nos descontos, já há adeptos do Celtic em casa, profundamente amargurados com a derrota. E muitos deles nem vêem um túnel de Pedro Mendes a McGeady no meio-campo. A jogada passa on repeat nos canais do Rangers como evidência de superioridade.

Já o primeiro (e único) treinador português no Old Firm é Pedro Caixinha. Dois dérbis, duas derrotas. Ambas em casa, no sensacional Ibrox, ambas em 2017. Primeiro em Abril por 1:5, depois em Setembro por 0:2. Esta época há a referência Jota, campeão português pelo Benfica em 2019, campeão europeu sub17 e sub19 pela selecção nacional. Com três golos e quatro assistências em 2022-23, é um jogador cheio de confiança. Os católicos puxam por ele, os protestantes assobiam-no. Todos sem cachecol no pub, regra santa.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

