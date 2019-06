Catorze concelhos do continente e um na Madeira em risco máximo de incêndio

Depois de três treinos à tarde, Portugal vai trabalhou pela primeira vez durante a manhã, com uma sessão agendada para as 10:30, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. No final do treino, o médio João Moutinho afirmou que seria um "orgulho" vencer a Liga das Nações com a seleção portuguesa, depois da conquista do Euro2016, e lembrou que o futebol é "fértil em surpresas".