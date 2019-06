Recentemente, a queixa de Mayorga, jovem norte-americana que acusa o craque de violação sexual, foi transferida de um tribunal local para o tribunal federal do Nevada, nos EUA.

Desporto 2 min.

Caso Mayorga. Ronaldo sinalizado para comparecer perante a justiça americana

Recentemente, a queixa de Mayorga, jovem norte-americana que acusa o craque de violação sexual, foi transferida de um tribunal local para o tribunal federal do Nevada, nos EUA.

O jogador português Cristiano Ronaldo envolvido num caso de alegada violação a uma jovem norte-americana em 2009, foi sinalizado para comparecer perante a justiça americana, segundo avança a agência France Press (AFP).

Segundo a agência noticiosa AFP que cita documentos entregues pelos advogados do craque, foi pedida a comparência do jogador perante o tribunal federal do Nevada, em Las Vegas.

O jogador da Juventus e cinco vezes Bola de Ouro está envolvido num caso de alegada violação a uma jovem norte-americana, num quarto de hotel em Las Vegas em 2009. No ano passado, Kathryn Mayorga, a jovem que acusa o craque de a ter abusado sexualmente, apresentou queixa num tribunal em Las Vegas, em outubro de 2018, tendo a polícia norte-americana aberto uma investigação ao caso nessa altura.

A jovem contou a versão da sua história à revista alemã Der Spiegel, dizendo que Ronaldo a obrigou a ter sexo forçado. O jogador tem negado sempre as acusações, admitindo, no entanto, que se envolveu sexualmente com a jovem mas que tudo foi consentido.

Cristiano Ronaldo. O 1% que poderá manchar o Deus do futebol A alegada violação de uma rapariga em 2009, a investigação de uma revista alemã e a recente reabertura do caso pela polícia norte-americana. Os especialistas ouvidos pelo Contacto consideram que Ronaldo se afasta da imagem de agressor sexual e que, por isso, torna-se difícil encarar a possibilidade de ter abusado sexualmente de Kathryn Mayorga.

Recentemente, a agência Bloomberg noticiou que o jovem teria retirado a queixa contra o internacional luso mas a advogada da jovem confirmou mais tarde que a queixa tinha sido apenas aberta num outro tribunal, o tribunal federal do Nevada, nos EUA.

Em março passado o jornal americano The New York Times noticiava que os organizadores da Internacional Champions Cup, que se realiza nos EUA, optaram por não considerar a Juventus como um dos participantes da prova que se realiza na pré-época. Na base da decisão, estaria o risco de Cristiano Ronaldo, que joga no clube italiano, ser detido em solo norte-americano por causa do caso Mayorga.

Recentemente um outro jogador internacional viu-se envolvido num caso semelhante: Neymar. O brasileiro está a ser acusado de violação por uma mulher de 26 anos. O caso terá alegadamente acontecido em Paris. Neymar já veio a público negar as acusações, diz que tudo não passa de uma "armadilha" e que "está a ser vítima de extorsão".

Ao mesmo tempo, o jogador tentou provar a sua inocência, mas acabou envolvido numa investigação judicial paralela ao caso. Está, assim, a ser investigado por ter divulgado na internet imagens íntimas da mulher que o acusa do crime.

Contacto/AFP