Caso dos emails. DIAP chama Pinto da Costa

Segundo a revista Sábado, o presidente dos dragões e outros administradores da SAD portista deverão ser ouvidos na próxima semana, após uma queixa apresentada pelo Benfica.

A revista Sábado escreve esta sexta-feira que o presidente do FC Porto e os três administradores da SAD portista Adelino Caldeira, Fernando Gomes e Teles vão prestar declarações no caso dos emails. As audições acontecerão na próxima semana no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e surgem após uma queixa dos encarnados.



Pinto da Costa e os três gestores foram notificados como "denunciados", não se sabendo se serão ouvidos na qualidade de arguidos ou testemunhas. Fonte oficial dos dragões confirmou a informação à revista mas adiantou que o clube não fará qualquer declaração pública.



Já é sabido que o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, foi ouvido como arguido no processo, também após queixa do clube da Luz. Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica, também foi constituído arguido no caso.















