Casillas oficializa candidatura à Federação Espanhola de Futebol

O guardião do FC Porto anunciou o fim da carreira aos 38 anos e segue em frente nas sondagens que já lhe dão a presidência da Federação de Futebol de Espanha.

É oficial. Iker Casillas não vai voltar a vestir a camisola azul e branca e termina a carreira futebolística aos 38 para candidatar-se à liderança da Real Federação Espanhola de Futebol contra o atual dirigente Luis Rubiales.

Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020 pic.twitter.com/kHkBChqh4m — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 17, 2020

Avançada pela imprensa espanhola na semana passada, a intenção foi confirmada pelo próprio nas redes sociais esta segunda-feira.

"Vou candidatar-me à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol, quando convocarem eleições. Juntos vamos colocar a nossa federação à altura do melhor futebol do mundo: o de Espanha", sublinhou o guarda-redes.

"Já informei o presidente do meu clube, o FC Porto, a quem apenas posso expressar o meu mais profundo agradecimento", acrescenta na publicação que esclarece as dúvidas que subsistiam a respeito do seu futuro no mundo do futebol.



O antigo capitão do Real de Madrid e da seleção espanhola sofreu um enfarte em maio de 2019, durante um treino do FC Porto no Olival, e não voltou a alinhar no onze dos dragões.

Embora o seu regresso aos relvados nunca tenha sido posto de parte, o guardião que até agora integrava a direção dos dragões não voltou à baliza e está mesmo a preparar novos voos.

Segundo os espanhóis do La Marca, Casillas deve mesmo seguir-se a Rubiales na presidência da Federação Espanhola de Futebol. É que segundo a sondagem apresentada pelo desportivo, o guarda-redes recolhe 94% da simpatia dos inquiridos, contra apenas 6% do atual líder da organização.