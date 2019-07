Casillas, de 37 anos, sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante um treino do FC Porto, a 1 de maio.

Desporto 2 min.

Casillas apresenta-se no arranque da época do FC Porto

Casillas, de 37 anos, sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante um treino do FC Porto, a 1 de maio.





O guarda-redes espanhol Iker Casillas foi um dos 22 futebolistas que hoje se apresentaram para o início da preparação do FC Porto para a época 2019/20, no centro de estágio do clube, no Olival.

Casillas, de 37 anos, sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante um treino do FC Porto, em 1 de maio, tendo pouco tempo depois admitido que a continuidade da carreira de futebolista era uma incógnita, mas sem nunca assumir que iria ‘pendurar as botas’.

Há dois meses exatos, pouco após ter prolongado o contrato com o FC Porto, o internacional espanhol foi transportado de urgência para um hospital do Porto, onde foi submetido a um cateterismo de urgência e permaneceu cinco dias em observação, em consequência do episódio cardíaco sofrido durante o treino.

Hoje, Casillas colocou-se às ordens o treinador Sérgio Conceição, que, no entanto, não pôde contar com vários jogadores que deverão integrar o plantel da equipa vice-campeã nacional para a nova temporada, entre os quais o único jogador contratado neste defeso, o defesa Saravia, proveniente do Racing Avellaneda.

O maliano Marega e o congolês Mbemba, que estão a disputar CAN2019, o venezuelano Osorio, cuja seleção foi eliminada na sexta-feira da Copa América, e Danilo, que ajudou Portugal a conquistar a primeira edição da Liga das Nações, foram alguns ausentes no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.

O defesa João Pedro e os avançados Aboubakar e Marius também não se apresentaram, num início de trabalho que decorre à porta fechada, ao contrário de Sérgio Oliveira, que está de regresso ao clube portuense após ter sido emprestado aos gregos do PAOK.

O médio Herrera e o avançado Brahimi, cujo contrato com os ‘dragões’ já expirou, devem deixar o clube custo zero, em contraponto com os defesas brasileiros Éder Militão e Felipe, que foram transferidos para o Real Madrid e o Atlético Madrid, respetivamente, por 50 e 20 milhões de euros.

O FC Porto já tem três jogos de preparação agendados, com o Fulham (16 de julho, em Albufeira), Bétis de Sevilha (19 de julho, em Portimão) e Getafe ou Portimonense (21 de julho, em Portimão), estando o encontro de apresentação marcado para 27 de julho, frente ao Mónaco, treinado pelo português Leonardo Jardim, no Estádio do Dragão.

Plantel provisório do FC Porto para 2019/20:

- Guarda-redes: Iker Casillas, Vaná, Mbaye e Diogo Costa.

- Defesas: Alex Telles, Pepe, Manafá, Diogo Leite, Mbemba, Saravia (ex-Racing Avellaneda, Arg), Osorio (ex-Vitória de Guimarães), Tomás Esteves, João Pedro e Diogo Queirós.

- Médios: Danilo, Otávio, Bruno Costa, Loum, Sérgio Oliveira (ex-PAOK, Gre), Óliver e Romário Baró.

- Avançados: Marega, Corona, Soares, André Pereira, Fernando Andrade, Aboubakar, Marius, Galeno (ex-Rio Ave) e Fábio Silva.

Treinador: Sérgio Conceição.

Saíram: Éder Militão (Real Madrid, Esp), Felipe (Atlético Madrid, Esp) e José Sá (Olympiacos, Gre).

Lusa