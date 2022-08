A ligação entre eles é centenária, desde o início do século passado, e é um cordão umbilical do maior interesse para o futebol português.

Desporto 6 min.

Histórias da bola

Casa Pia e Benfica, olha que dois

Rui Miguel Tovar É o jogo grande da 2.ª jornada e faz-nos viajar por nomes próprios como Cosme Damião e Amoreiras.

É fim-de-semana de bola, mais um. Joga-se a 2.ª jornada da 1.ª divisão e há um Casa Pia vs Benfica. Dito isto, é magia pura. Casa Pia vs Benfica, olha que dois. A ligação entre eles é centenária, desde o início do século passado, e é um cordão umbilical do maior interesse para o futebol português.



A explicação é simples, 24 ex-alunos da Casa Pia fazem parte da fundação do Sport Lisboa em 1904, futuro Sport Lisboa e Benfica em 1906. A primeira grande figura do planeta benfiquista é Manuel Gourlade. Para além de ter sido o homem das grandes iniciativas, aquele de quem partiu a ideia da fundação do clube, Gourlade foi ainda o seu principal sustentáculo, numa altura em que o entusiasmo, sendo muito, não chegava, contudo, para suprir a falta de dinheiro.

A bolsa de Gourlade esteve sempre aberta para servir o então Sport Lisboa, e de tal sorte que acabou por passar momentos difíceis, vindo a morrer na miséria, quase anónimo, num asilo na Quinta da Mineira, em Campolide. Ele, que era oriundo de boas famílias e fora educado no Colégio Nobre de Carvalho, um dos mais luxuosos daquele tempo, acabava assim, abandonado, longe de tudo e de todos.

Tradutor de inglês-português nas docas de Lisboa, o nosso Gourlade trabalha na Farmácia Franco (a famosa) e é o primeiro treinador de sempre do Benfica. Só isso já é louvável, só que Gourlade entra na história como o primeiro a dar a táctica. Como assim? É verdade, é ele quem sugere os 15 minutos à Benfica. O que é isso? Na opinião de Gourlade, o último quarto de hora dos jogos eram os mais importantes para decidir o jogo. Vai daí, o Benfica ganha três jogos seguidos a equipas mais antigas, mais fortes e com mais atletas, casos de Gilman (3:0, 2:0) e Campo de Ourique (1:0).

O sucesso desportivo não é acompanhado pelo sucesso financeiro e o Sport Lisboa entra em crise. Estamos em 1907 e, comprovada a impossibilidade de se conseguir campo, foi resolvido que os jogadores procurassem a solução que mais lhes conviesse. Daí o êxodo de jogadores para clubes com campo próprio, como o recém-fundado Sporting Clube de Portugal. Achava-se o fim do Sport Lisboa, sem campo nem jogadores. Como ressuscitar? Marcolino Bragança, Cosme Damião e Félix Bermudes dariam a resposta. E o Sport Lisboa prosseguiria a sua actividade cada vez mais exuberante.

Tudo o que sempre quis saber sobre Cristiano Ronaldo mas nunca ousou perguntar Histórias sobre o lado menos conhecido do jogador português. Por Rui Miguel Tovar.

Uma tal ressurreição devia-se, afinal, a uma iniciativa de Marcolino Bragança, para quem as segundas categorias do clube, vencedoras do torneio da época passada, estariam à altura de defender o prestígio da colectividade na categoria de honra, substituindo, assim, os 'dissidentes'. Lançada a ideia, Cosme Damião encaminhou a manobra, ao mesmo tempo que Félix Bermudes a financiava do seu bolso (cinco mil réis) e através de uma subscrição pública, em Belém, que rendeu a bela quantia de 27 mil réis.

Só falta o campo. A união com o Grupo Sport Benfica depressa cobriria essa falha. Os dois clubes mantinham boas relações e há já muito que um tal desfecho se vaticinava. Reconhecida a vantagem da união entre um clube com grandes jogadores mas sem campo e outro com campo mas sem elementos à altura, depressa a ratificação passou do papel à prática, consumando-se oficialmente a 13 de Setembro de 1908. Aí está o Sport Lisboa e Benfica, liderado por Cosme Damião.

O homem é fundador, jogador, técnico, dirigente, capitão geral e jornalista. Só não é presidente, e porque não quer esse papel. Cosme é ex-aluno da Casa Pia e chama a si o protagonismo com naturalidade. Como jogador, é um médio centro de bons recursos técnicos. Quando completa 30 anos, na época 1915-16, opta pelo adeus à modalidade e escolhe o particular vs Fortuna de Vigo (derrota por 2:0) para se despedir de uma forma discreta, sem medalhas, louvores ou aplausos. Simplesmente arruma o equipamento e vai para o campo, já vazio, apreciar a paisagem durante alguns minutos.

Segue-se a segunda via, a de dirigente. Dedica-se de corpo e alma ao projecto clubístico e ficou intimamente ligado à continuação da colectividade nos momentos mais críticos. Com grande capacidade de liderança e persuasão, resolve sempre os maiores problemas com inteligência e discrição. E ainda ajuda à implementação de desportos então raros, como hóquei em campo e pólo aquático.

Já agora, é também ele quem faz nascer o Benfica nas Amoreiras (hoje Liceu Francês). É o primeiro estádio em Portugal de sempre, admirado por todos, até rivais, como o portista Pinga. "Posso dizer-lhe que gostei de aqui defrontar os rivais do Benfica. É um estádio espaçoso e bonito. Se olharmos para as pessoas, só conseguimos fixar o olhar na multidão, e não numa ou noutra pessoa. É impossível, são tantos chapéus e lenços, um cenário de perder de vista. Dá-nos importância."

Porquê Amoreiras? Quando a Escola Normal começa a exigir, em 1920, a utilização dos terrenos da Quinta de Marrocos, o Benfica inicia contactos para mudar de poiso. Por essa altura, veja lá bem, o Benfica repete a crise económica de outros tempos. E tudo porque o plantel esfrangalha-se todo com as fundações de Belenenses (23 Setembro 1919) e Casa Pia (14 Junho 1920).

Joaquim Rio, Carlos Sobral, Francisco Pereira, Romualdo Bogalho, Francisco Bellas, Aníbal Santos e Eduardo Azevedo saem para Belém, enquanto Clemente Guerra, António Pinho, José António de Almeida e Cândido de Oliveira (que figura) desertam para os casapianos.

Pois bem, crise. E agora? A 10 Abril 1921, o emblemático Cosme Damião, força matriz no arranque do clube, consegue um terreno como vice-presidente do Benfica e empregado da Casa Palmela, proprietária do espaço. Como sempre, é preciso dinheiro.

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

Isso obriga a um esforço suplementar de todos. A realização de uma AG em Fevereiro 1923 serve para a direcção autorizar a emissão de 12 mil obrigações hipotecárias, no valor de 120 escudos cada, e de 5 mil títulos de propriedade, por 200 escudos. A ideia é angariar mil contos. À transacção segue-se o início das obras em Outubro 1923. Quando o campo abre as portas (não é força de expressão, há mesmo portas, como se fôssemos entrar numa mansão), o Benfica tem um total de gastos na ordem dos 947 462$37 escudos. Qual é o adversário na estreia, em 1925? Casa Pia. Lá está.

Durante a era Amoreiras, o Benfica enriquece o currículo com três Campeonatos de Portugal, outros três títulos da 1.ª divisão, uma Taça de Portugal e dois Campeonatos Regionais de Lisboa, um deles com 5:0 sobre o Sporting e 13:1 ao Casa Pia. Lá está, unidos desde sempre e para sempre. É magia pura.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.