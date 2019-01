A Casa do Benfica do Luxemburgo celebra o seu quarto aniversário com um jantar-convívio no sábado, na sua sede, em Neudorf, na capital, a partir das 19h30.

Casa do Benfica do Luxemburgo celebra 4° aniversário no sábado

Para o evento, está garantida a presença da BTV que vem fazer a reportagem do aniversário. Este ano, o preço do jantar é de 30 euros por pessoa, sem as bebidas incluidas.



As reservas podem ser feitas através do tel. 43 32 22.