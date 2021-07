Luís Filipe Vieira foi detido na semana passada no âmbito da operação "Cartão Vermelho".

Cartão Vermelho

CMVM suspende negociação das ações da Benfica SAD

Lusa Luís Filipe Vieira foi detido na semana passada no âmbito da operação "Cartão Vermelho" e ficará em prisão domiciliária até ao pagamento de uma caução de três milhões de euros. Rui Costa assumiu presidência do clube.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) suspendeu a negociação das ações Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD, foi anunciado esta segunda-feira em comunicado.

"O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários a suspensão da negociação das ações Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD, para a incorporação de informação", refere um comunicado da Comissão, disponível no seu 'site'.

Noutro comunicado, para informar o mercado, a CMVM recorda que "nos últimos dias tornaram-se do conhecimento público indícios de irregularidades diversas, suscetíveis de afetar a Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD (Benfica SAD), de impactar o seu governo societário e de criar opacidade sobre a composição da sua estrutura acionista".

Rui Costa assume presidência do Benfica Rui Costa, que assumiu a presidência do Benfica, após Luís Filipe Vieira ter suspendido o mandato, face ao processo 'Cartão Vermelho', disse que está ciente da “responsabilidade assumida” e do que os benfiquistas esperam de si.

