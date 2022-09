As pedras lançadas por adeptos atingiram a mulher e, pelo menos, um dos filhos do treinador portista.

Derrota do FC Porto

Carro com mulher e filhos de Sérgio Conceição apedrejado à saída do Dragão

Redação As pedras lançadas por adeptos partiram vários vidros e atingiram a mulher e, pelo menos, um dos filhos do treinador portista. O incidente ocorreu após a derrota do FC Porto contra o Bruges.

Um grupo de adeptos atacou a viatura da mulher e dois dos filhos do treinador Sérgio Conceição, após a derrota do FC Porto no jogo com os belgas do Club Brugge, para a Liga dos Campeões, na terça-feira à noite.

Após o jogo, Liliana Conceição e os filhos Rodrigo, de 22 anos, e José, de sete anos, deixaram o estádio portista quando, perto da zona do Museu do FC Porto, a viatura foi apedrejada por adeptos que lhes lançaram igualmente insultos. Os projéteis partiram vários vidros do automóvel e atingiram a mulhere, pelo menos, um dos filhos do treinador portista, noticia o jornal Record.

O ataque deixou a família de Sérgio Conceição apavorada, tendo o caso sido logo reportado à PSP, indica o diário, que realça ainda o facto deste ter sido um ataque violento, direcionado especificamente à viatura de Liliana Conceição e dos filhos, não tendo os agressores apedrejado mais nenhum veículo ligado, direta ou indiretamente, ao FC Porto, no final do jogo.

À TSF, a PSP declarou que ninguém ficou ferido neste incidente, não havendo para já detidos.

Sérgio Conceição soube do sucedido quando ainda se encontrava no interior do estádio e segundo o Record apresentou-se esta manhã ao trabalho para mais um dia de treinos no Olival.

O FC Porto foi derrotado na terça-feira por quatro golos pelos belgas do Bruges no estádio do Dragão, em jogo para a Liga dos Campeões, numa noite muito difícil para os portistas.



FC Porto goleado em casa pelo Club Brugge Com esta derrota, o FC Porto mantém-se com zero pontos, no fundo do Grupo B.

Os filhos de Sérgio Conceição seguem as pisadas do pai: Rodrigo Conceição, de 22 anos, integra a equipa principal do FC Porto e o filho mais novo, José Conceição, de sete anos, já joga no escalão dos sub-8.

Também Francisco Conceição, 19 anos, assinou este ano pelo Ajax, de Amesterdão, após a época passada ter igualmente estado ao serviço da equipa do FC Porto treinada pelo pai

