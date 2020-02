A equipa da capital foi goleada em casa, no domingo, por um expressivo 19-4, frente ao grande rival na corrida ao título, e perdeu, também, Carlos Soares, por lesão, um dos melhores jogadores do campeonato.

Carlos Soares. "Fomos atropelados pelo FC Differdange"

A segunda derrota sofrida em jogos de campeonato pelo Racing no seu historial foi verdadeiramente expressiva e deixou marcas: Não só o severo score de 19-4, em casa, frente à formação de Differdange [que também já tinha ganho no ano passado na capital] mas também a perda, por lesão, do seu mais emblemático jogador.



"Há dias em que não se pode sair de casa", diz Carlos Soares sobre a derrota sofrida. Para além do resultado, o jogador esteve em campo apenas dez minutos, tendo acabado por sair devido a uma lesão que considerou "intencional" por parte dos jogadores adversários.

Sobre o encontro, foi peremtório: "É difícil explicar um resultado assim que não traduz de forma alguma a diferença entre as duas equipas. Simplesmente não estivémos em campo. Tudo correu mal. O Differdange colocou-se cedo em vantagem e aí a nossa equipa desorientou-se e nunca mais se encontrou. Não conseguimos responder de forma eficaz ao melhor jogo do adversário que mereceu indiscutivelmente a vitória", diz.

No entanto, o jogador da equipa da capital acredita que este foi apenas um daqueles dias em que tudo sai mal. "Temos que levantar a cabeça e continuar a lutar. Quem nos conhece, sabe que vamos dar tudo porque somos uma equipa que está habituada a ganhar", sublinha, e prossegue: "Perdemos os três pontos de avanço e agora estamos em igualdade na classificão, mas há ainda muito campeonato para jogar. O play-off título vai ser duro, mas acredito que vamos dar uma boa resposta."

Sobre a mudança de treinador, Carlos Soares lembrou que "cada técnico tem as suas conceções e métodos de trabalho. Estamos ainda numa fase de assimilação em relação às ideias do Filipe Pinto, mas daqui a umas semanas tudo será mais fácil para nós", lembrou.

Sobre a sua lesão, o jogador do Racing lamentou ter podido dar o seu contributo por apenas dez minutos e espera que não seja muito grave.

"Vou fazer um exame na sexta-feira para saber o que se passa com o meu joelho. Tenho o vídeo da jogada e apercebi-me que houve intenção por parte dos adversários em me retirar do jogo. Vamos ver... Espero que não seja muito grave. É que não quero voltar perder o jogo e sair lesionado", concluiu em tom de desagrado.

