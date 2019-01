Treinador português anunciou a saída após eliminação na Taça da Ásia frente ao Japão.

Carlos Queiroz troca o Irão pela Colômbia

Carlos Queiroz revelou que vai deixar de ser o selecionador do Irão, depois de a equipa ter sido afastada nas meias-finais da Taça da Ásia pelo Japão com derrota por 3-0. A próxima etapa de Queiroz é a seleção da Colômbia, onde foi anunciado uma hora depois. Queiroz rende José Pekerman, que liderava a equipa desde 2012.



O técnico citou a canção "My Way", de Frank Sinatra, para prosseguir: "O mais simples é citar uma famosa música: 'E agora, o fim está perto" [And now, the end is near]. Estou muito feliz porque, como treinador, 'fiz as coisas à minha maneira' [I did it my way]".

E aproveitou a oportunidade para envolver todos os jogadores num enorme agradecimento: "Um erro inocente dos meus jogadores deu origem ao golo e foram abaixo em termos emocionais. É verdade que hoje ganhou a melhor equipa. Obrigado aos meus jogadores por todo o esforço durante este anos. Vão estar no meu coração para o resto da minha vida".



Queiroz, de 65 anos, tem realizado longo percurso em termos internacionais depois dos títulos mundiais em 1989 e 1991 como treinador da seleção de sub-20. Além de duas passagens pelo comando técnico da seleção principal de Portugal em fases diferentes (1991/93 e 2008/2010), Queiroz orientou ainda Sporting, MetroStars, Nagoya Grampus Eight, Emirados Árabes, África do Sul, Real Madrid e Irão, tendo sido adjunto de Alex Ferguson no Manchester United.







