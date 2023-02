O português tinha deixado a seleção do Irão após o Mundial2022.

Futebol

Carlos Queiroz é o novo selecionador do Qatar

Lusa O português tinha deixado a seleção do Irão após o Mundial2022.

O português Carlos Queiroz é o novo selecionador de futebol do Qatar, após ter estado no Mundial de 2022 organizado por aquele país árabe com o Irão, foi esta segunda-feira anunciado.

“Carlos Queiroz é o novo treinador principal da seleção do Qatar. Desejamos ao treinador português o maior sucesso com a nossa equipa nacional”, lê-se na página oficial da Federação de Futebol do Qatar, na rede social Twitter.

O português, de 69 anos, sucede ao espanhol Félix Sánchez Bas, de 47, dispensado há um mês pela Associação de Futebol do Qatar, após o Mundial2022, ao fim de cinco anos no comando da seleção.

Queiroz, que foi selecionador português em dois períodos (1991/93 e 2008/10), tinha deixado a seleção do Irão também após o Mundial, para o qual tinha sido contratado em substituição do croata Dragan Skocic.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.