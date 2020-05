Enquanto treinador do Titus Pétange Carlos Fangueiro garantiu a presença na Liga Europa. No Luxemburgo terminou em quarto lugar na época passada.

Carlos Fangueiro vai treinar F91 Dudelange

Henrique DE BURGO

O português Carlos Fangueiro é o novo treinador do F91 Dudelange. O anúncio foi feito no site do clube, dois meses após o técnico ter sido despedido do Titus Pétange, em março. Carlos Fangueiro ocupa assim o lugar deixado vago pelo seu antecessor, Bertrand Crasson.

Em comunicado, o Conselho de Administração do F91 Dudelange diz estar "contente por anunciar Carlos Fangueiro como novo treinador principal para a próxima época".Aos 43 anos, o antigo jogador do Vitória de Guimarães vai acumular a segunda experiência na Liga BGL como treinador.

Antes, Fangueiro terminou a primeira volta do campeonato com o Titus Pétange em primeiro lugar, descendo depois para o quarto lugar, a seis pontos do líder Fola. Apesar de ter garantido a presença na Liga Europa para o Titus, a mais recente prestação terá ditado a sua saída do clube de Pétange.

Quanto à nova equipa técnica do F91 Dudelange, vai ser composta ainda pelo treinador-adjunto Mehdi El Alaoui, pelo treinador de guarda-redes Sérgio Siva Costa e pelo preparador físico Jérôme Challe. O F91 Dudelange foi campeão nacional no ano passado e terminou esta época em quinto lugar (atrás do Titus Pétange), depois do fim prematuro do campeonato, devido à covid-19.

No Luxemburgo, Carlos Fangueiro foi treinador e jogador do Bissen. A nível internacional, além de Portugal, jogou em Inglaterra, Grécia e Vietname.



