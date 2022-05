O Hamm Benfica e o Rodange descem à segunda divisão. Já o Wiltz e o Hostert vão aos jogos de barragem.

Liga BGL

Carlos Fangueiro levanta taça de campeão pelo F91 Dudelange

Henrique DE BURGO O Hamm Benfica e o Rodange descem à segunda divisão. Já o Wiltz e o Hostert vão aos jogos de barragem.

O F91 Dudelange é oficialmente campeão da liga BGL, o principal escalão do futebol luxemburguês. A equipa treinada por Carlos Fangueiro foi vencer este domingo no terreno do Wiltz por 3-0 e sagrou-se campeão pela 16ª vez em 32 anos de existência, com 67 pontos.

Já o Fola deixou-se empatar frente ao Mondorf, por uma bola, e perdeu o segundo lugar para o Differdange (62 pontos), que ganhou o Niederkorn por 2-0.

Nos outros jogos da 30ª e última jornada, o Hesperange ganhou 2-0 ao Racing Luxemburgo, o Strassen empatou 2-2 com o Titus Pétange e o Etzella foi vencer o Rosport por 3-0.

Entre as equipas despromovidas, o Hamm Benfica, que para o ano vai chamar-se FC Luxembourg City, perdeu por 1-0 na receção à Jeunesse, enquanto o Rodange foi derrotado em casa pelo Hostert.

Pelo contrário, que sobe de divisão é o Mondercange, campeão da Liga de Honra, e o segundo classificado, Käerjeng.

Nos jogos de barragem, para decidir quem pode ficar na liga BGL, o Wiltz vai defrontar o Junglinster e o Hostert vai medir forças contra o Mamer.

Na sexta-feira joga-se ainda a final da Taça do Luxemburgo. O F91 Dudelange poderá fazer a dobradinha se vencer o Racing. O jogo vai determinar o acesso aos lugares europeus, dependendo de quem ganhar.



