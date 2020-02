A segunda volta da Liga BGL arranca hoje com o jogo Niederkorn - Hostert, mas todas as atenções estão viradas para o encontro de domingo entre o F91 Dudelange , campeão em título, e o Union Titus Pétange comandado pelo português Carlos Fangueiro, surpreendente líder do campeonato.

Desporto 3 min.

Carlos Fangueiro: "Este jogo é mais importante para o Dudelange do que para nós".

Álvaro CRUZ A segunda volta da Liga BGL arranca hoje com o jogo Niederkorn - Hostert, mas todas as atenções estão viradas para o encontro de domingo entre o F91 Dudelange , campeão em título, e o Union Titus Pétange comandado pelo português Carlos Fangueiro, surpreendente líder do campeonato.

"Encaro este jogo frente ao F91 Dudelange como contra qualquer outro adversário. Com tranquilidade, confiança e muita vontade de ganhar. A nossa filosofia é respeitar todos os adversários da mesma forma e jogar com o intuito de conquistar, sempre, os três pontos", precisa Carlos Fangueiro ao Contacto sobre o jogo 'grande' da 14a jornada do campeonato da elite do futebol luxemburguês, agendado para as 16h de domingo, no estádio Josy Barthel.

"É normal que muita gente atribua o favoritismo ao F91. Joga em casa, é o campeão em título, esteve pela segunda vez numa fase de grupos da Liga Europa e isso tem muito impacto no país. Percebo que o encontro é o mais aguardado por todos os amantes do futebol no país neste arranque da segunda volta, mas, com toda a sinceridade, considero que este jogo é mais importante para o Dudelange do que para nós."

O Union Titus Pétange fez uma primeira volta quase 'imaculada', tendo ganho dez jogos, cedido dois empates e sofrido apenas uma derrota. Totaliza 32 pontos, mais quatro que o Niederkorn, segundo classificado, e cinco que o Fola, que fecha o pódio da tabela classificativa. Por sua vez, o F91, surge apenas no quinto posto com 20 pontos, a 12 de distância da formação do treinador português que não embandeira em arco por ser líder do campeonato.

"Estamos em primeiro lugar por mérito próprio. Estou orgulhoso do meu grupo que além de trabalhar imenso, tem mostrado grande empenho, solidariedade e espírito de sacrifício desde o início do campeonato", congratula-se.

"O objetivo que traçamos no início de época era terminar entre os cinco primeiros classificados, mas já que estamos neste lugar privilegiado, tudo vamos fazer para mantê-lo. Se não for possível, lutaremos para ficar entre os três primeiros para poder disputar um lugar nas competições europeias", explica com um sorriso.

Os quase três meses de pausa invernal foram longos para a formação de Carlos Fangueiro que foi afastada da taça do Luxemburgo pelo Fola no início de Novembro. Com o foco apenas no campeonato, o treinador luso lamentou as precárias condições dos três campos de relva natural que o clube possui e lembrou a importância do estágio de uma semana que efetuou em Espanha no início deste mês: "Felizmente, tivemos a possibilidade de trabalhar bastante os aspetos técnicos e táticos porque no Luxemburgo era impossível. Todos sabem que nesta altura os campos estão impraticáveis, o que dificulta bastante uma preparação adequada para o campeonato".

Outro dos motivos de satisfação do treinador luso é a aquisição de dois novos jogadores no mercado invernal. O defesa central Tiago Duque (ex-Belenenses), que já tinha passado pelo clube, e Jonathan Nanizayamo, ponta de lança que alinhava na formação belga do Tubize.

Para Carlos Fangueiro, são "dois reforços que se integraram de forma espetacular. Por vezes, a vinda de novos jogadores pode perturar a vida do grupo, mas o plantel ainda ganhou maior coesão. Acredito que ambos são uma mais valia para o clube e que ainda nos vão dar muitas alegrias", diz.

Os dados estão lançados. Não faltam ingredientes para um grande jogo entre o F91 Dudelange, atual campeão em título, e o Union Titus Pétange, líder da prova, que em caso de vitória dificilmente perderá um lugar no pódio que lhe permitirá estrear-se nas tão ambicionadas provas europeias.

Calendário da 14a jornada

sábado, dia 22 de fevereiro

- Progrès Niederkorn - US Hostert

domingo, 23 de fevereiro

- F91 Dudelange - Union Titus Pétange

- US Mondorf - FC Differdange

- Racing Luxembourg - Jeunesse d'Esch

- Victoria Rosport - Blue Boys Muhlenbach

- FC Riodange - Etzella

- Fola Esch - UNA Strassen

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.