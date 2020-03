Treinador português não resistiu às últimas derrotas do clube na Liga BGL.

Carlos Fangueiro afastado do Titus Pétange

Carlos Fangueiro já é o treinador do Union Titus Pétange. O clube decidiu separar-se do técnico luso que no domingo perdeu em casa frente ao Fola por uma bola a zero.

Depois de uma primeira volta de grande qualidade, no final da qual a equipa assegurou de forma brilhante o primeiro lugar da classificação, os resultados menos conseguidos pela equipa em 2020 (três derrotas e um empate) custaram o lugar a Fangueiro.

Alguns desentendimentos entre o treinador português e a direção desportiva do clube terão estado, também, na origem do despedimento.

