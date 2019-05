Carlos Carvalhal, de 53 anos, regressa ao futebol português, depois de nas últimas épocas ter trabalhado em Inglaterra, ao serviço do Swansea e do Sheffield Wednesday, sucedendo a Daniel Ramos no comando da formação vila-condense.

Carlos Carvalhal é o novo treinador do Rio Ave

Carlos Carvalhal, de 53 anos, regressa ao futebol português, depois de nas últimas épocas ter trabalhado em Inglaterra, ao serviço do Swansea e do Sheffield Wednesday, sucedendo a Daniel Ramos no comando da formação vila-condense.

Carlos Carvalhal é o novo treinador do Rio Ave, tendo assinado contrato válido por uma temporada, anunciou hoje o clube vila-condense, que terminou a época 2018/19 no sétimo lugar da I Liga portuguesa de futebol.

No currículo, Carvalhal conta ainda com passagens por Istanbul BB, Besiktas, ambos da Turquia, Sporting, Asteras (Grécia), Marítimo, Vitória de Setúbal, Sporting de Braga, Belenenses, Beira-Mar, Leixões, Desportivo das Aves, Vizela, Freamunde e Sporting de Espinho.

O treinador começa a trabalhar já na terça-feira no estádio dos Arcos, na preparação da nova temporada.

