Cantona e a marselhesa

Rui Miguel Tovar

Há jogadores que se destacam pelo estilo. Outros pelos golos. E outros ainda pelo (mau) génio. O francês Éric Cantona concilia os três pressupostos com uma facilidade arrepiante. Ele é a gola da camisola levantada, ele é o toque de bola esquisito, ele é o olhar de mau.

Há 26 anos, King Eric, como ainda hoje lhe chamam os adeptos ingleses, entra definitivamente e de uma assentada na história do Manchester United, da Premier League e da própria Inglaterra. Para tal, basta-lhe o festejo sui generis de um golo. É em Old Trafford, vs. Sunderland, em Dezembro 1996. Já está 4:0 quando Cantona apanha a bola no meio-campo, ludibria dois adversários, tabela com McClair, entra na área e faz um chapéu ao guarda-redes, também ele francês, de seu nome Lionel Perez.

O golo em si já é monumental e ainda hoje está no top 10 da Premier League, o festejo, esse, merece toda a atenção. Quando a bola bate no poste e entra, Cantona evita a corrida desenfreada pelo campo fora. Simplesmente, Éric permanece parado, em modo contemplativo, e depois roda sobre si mesmo com ar de desdém, como quem diz ‘bem, vamos lá ver: sou genial, não sou?’. Acto contínuo, abre os braços para receber os aplausos dos 55 mil espectadores. O primeiro a abraçá-lo é McClair, seguido de um cabeludo chamado Poborsky.

Ainda faltam 10 minutos para o fim do prélio e os adeptos mancunianos (e ingleses, convém não esquecer) ocupam esse tempo a entoar o hino francês A Marselhesa. Em homenagem a Éric, não a Lionel, o guardaredes que leva a chapelada e que fora companheiro de quarto (as voltas que a vida dá) de Cantona em 1991, quando os dois jogam pelo Nîmes, em França. Já não há amigos como antigamente, deve ter pensado Lionel Perez. Ele que já fora enganado por Cantona no 2:0, de penálti, e mal batido no 3-0 de Solskjaer, assistido por Schmeichel, através de um pontapé de baliza.

Um dia para esquecer? ‘O ambiente, os cânticos, a euforia. Tudo em Old Trafford é diferente de tudo o resto. O Cantona já era o rei mas aquele golo, aliado ao festejo, foi como a cereja no topo do bolo, aquilo que faltava para o tornar imortal. O [Alex] Ferguson costumava dizer que Old Trafford era a segunda casa do Éric. Nessa noite, acho que ele fixou residência lá. Do balneário para o autocarro, tive obrigatoriamente de passar pela rua e só via pessoas, homens, mulheres e crianças, de gola levantada. Todos eram Cantonas.’

Pudera. Cantona muda o futebol inglês. E tudo começa em Janeiro de 1995, na casa do Crystal Palace. Aos 49 minutos, com 0:0 no marcador, Schmeichel alivia a bola da sua área e proporciona um contra-ataque. Só que Cantona é derrubado Richard Shaw e responde à letra, com um pontapé nas pernas do prevaricador. A confusão é imediata, com a gritaria dos adeptos e a contestação dos jogadores do Crystal Palace, a que se juntou a crispação dos do United, quando Wilkie mostra o vermelho directo a Cantona – é o seu quinto em 98 jogos pelo Manchester.

É aí que vemos um Cantona irreconhecível. A olhar para o banco, onde está Alex Ferguson com a cara mais rosada que a pantera dos filmes de Peter Sellers, baixa a gola da sua camisola e começa a caminhar em direcção ao balneário, escoltado por Norman Davies, chefe dos equipamentos do Manchester. É então que Matthew Simmons, de 20 anos e adepto do Crystal Palace, sai do seu lugar e desce 11 filas para insultar o número 7. “Fuck off , back to France, you French motherfucker” (vai-te f****, volta para a França, seu francês filho da p***). Cantona ouve e passa à acção, como nunca ninguém havia feito. E não é só o golpe de kung fu, pois seguem-se mais dois pontapés no estômago do prevaricador.

Enquanto os outros jogadores do Manchester United discutem com os adeptos, Schmeichel acalma Cantona e leva-o para o balneário. Fim da história? Não, nada disso. Estamos só a meio e ainda falta a parte picante. Martin Edwards quer expulsar Cantona para sempre e é Alex Ferguson quem acalma o presidente do United e ainda vai a França a fim de convencer o avançado francês a voltar a Inglaterra para cumprir a suspensão, mais tarde atribuída pelo tribunal (nove meses mais 120 horas de serviço comunitário e ainda 11 mil euros de multa).

No dia da sentença, a 1 Abril 1995, Éric vai desculpar-se à federação perante um comité de observadores. E aí começou a paródia. Diz ele, Éric: ‘Quero pedir desculpa ao Manchester United, a Maurice Watkins [director do clube] e a Alex Ferguson. Também quero pedir desculpa aos meus companheiros e à federação. E ainda à prostituta que dividiu a minha cama ontem à noite.’ Há dois executivos a tossir, visivelmente incomodados. Caaalma, há mais. Segue-se a conferência de imprensa. Em 18 segundos, Cantona lança a frase do dia. Do ano. Do século. Da história? ‘Quando as gaivotas [jornalistas] seguem a traineira [jogadores], é porque pensam que as sardinhas [frases controversas] vão ser atiradas ao mar [ao público em geral].’ Albert Camus? Jean-Paul Sartre? Não e não, é Cantona. Éric Cantona, o da marselhesa.

