Candidatas? Racing Luxembourg está à procura de cheerleaders

O Racing Union Luxembourg, da primeira divisão do campeonato de futebol, vai formar uma equipa profissional de cheerleaders. E está à procura de candidatas.

O Racing Union Luxembourg, clube da capital luxemburguesa, está a recrutar candidatas para a formação de uma equipa de cheerleaders. O clube tem como objetivo a profissionalização a médio prazo. Segundo o Racing, o papel das cheerleaders será o de prestar apoio a todas as equipas masculinas e femininas, para lá das atividades recreativas de dança e entretenimento.

A equipa chamar-se-á "Blue Angels" (Anjos Azuis). O clube contratou Emilie Hernandez para coordenar as cheerleaders. Hernandez é a antiga treinadora das Tigers de Bordéus, e responsável pelas qualificações nacionais da equipa francesa para o Campeonato Mundial de Cheerleading em Orlando, nos EUA.

No dia 15 de outubro irá decorrer uma sessão de esclarecimento para as interessadas. O clube disponibiliza também um email para as aspirantes a cheerladers que se quiserem candidatar: team@angels.lu.

