CAN 2022. Mané escreve direito por penáltis tortos

Rui Miguel Tovar Primeiro título africano de sempre do Senegal numa final em que o Egipto de Queiroz defende o empate como um bem de primeira necessidade

Egipto, sete títulos de campeão. Camarões, cinco. Gana, quatro. Nigéria, três. Costa do Marfim, Argélia, RD Congo, dois. Zâmbia, Tunísia, Sudão, Etiópia, Marrocos, África do Sul e Congo, um. Senegal, zero. A final da Taça Africana das Nações-2022 apresenta o rei Egipto e o inexistente Senegal em Yaoundé, capital dos Camarões. Favorito, há?

Quer dizer, Egipto e Senegal fazem uma fase de grupos de rir. O Egipto passa com dois golos marcados, o Senegal, espante-se, com um. O Egipto soma seis pontos (derrota, vitória, vitória), o Senegal só cinco (vitória, empate, empate). Na fase a eliminar, o Senegal despacha a concorrência nos 90 minutos, enquanto o Egipto vai sempre para além dos limites. É penáltis vs Costa do Marfim, é prolongamento vs Marrocos e há novamente penáltis vs Camarões (anfitrião). Ou seja, o Egipto tem mais 90 minutos nas pernas que o Senegal, sem contar com o stress dos penáltis.

Penáltis, bem visto. Porque a final começa com um penálti a favor do Senegal, falta de Abdelmonem sobre Ciss. Chamado a bater, Mané atira e Gabaski faz a primeira grande defesa da noite. O salto é espantoso. O lance nem perturba por aí além o Senegal, quase sempre ao ataque, sobretudo pela direita, através dos raides de Sarr. Em dois deles, a bola é lançada com veneno para a entrada da pequena área, onde Mané está só à espera de encostar. Invariavelmente, aparece um egípcio e afasta o perigo. Honra seja feita ao defensivo Egipto, a entreajuda entre os jogadores é notável.

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Sadio Mané um dos heróis da vitória senegalesa sobre o Egito. Foto: Charly Triballeau/AFP Foto: Charly Triballeau/AFP Foto: Danie Beloumou Olomo/AFP Fãs em euforia no estádio onde se disputou a Taça das Nações Africanas, em Yaoundé nos Camarões. Foto: Danie Beloumou Olomo/AFP Festejo dos jogadores senegaleses no campo logo após a vitória. Foto: Charly Triballeau/AFP Foto: Charly Triballeau/AFP Cheikhou Kouyate do Senegal beija o troféu da CAN 2022. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP Foto: Charly Triballeau/AFP Sadio Mané. Foto: Charly Triballeau/AFP O desalento do jogador egípcio Mohamed Salah, derrotado na final da CAN 2022. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP Foto: Charly Triballeau/AFP Foto: Seyllou/AFP Foto: Camrne Abd Ali/AFP Fãs senegaleses saíram às ruas em euforia na capital Dakar. Foto: Seyllou/AFP

Aos 28 minutos, o primeiro lance ofensivo do Egipto, obra de Salah. O capitão desdobra-se em fintas dentro da área e atira frouxo para a defesa confortável de Mendy. Aos 43’, Salah aumenta a potência do remate e Mendy melhora a qualidade da defesa, agora para canto. O lance é plástico, bonito de se ver em câmara lenta. Pelo meio (37’), Fathy vê o cartão amarelo numa jogada ensanduichada a meio-campo e Salah pede explicações a Victor Gomes. A troca de palavras é demorada e o árbitro sul-africano com descendência portuguesa oferece-lhe o apito. Teatro à parte, o amarelo é exagerado. O protesto idem.

Na segunda parte, o ritmo baixa consideravelmente e as oportunidades escasseiam. Sinal mais para o Senegal, culpa da tal timidez do Egipto para atacar a profundidade. Carlos Queiroz, expulso na ½ final vs Camarões, vê o jogo da bancada e, às vezes, passa-se dos carretos. Normal, há situações de jogo em que o Egipto perde um contra-ataque por demora em soltar a bola ou comete falta inexplicável em zona proibida. Sinal menos para Salah, muito agarrado ao protagonismo e sem vontade de dar jogo na hora agá aos companheiros em zonas adiantadas do relvado.

Chega o prolongamento, sem surpresa. Volta o sinal mais do Senegal, também sem surpresa. O Egipto acomoda-se no seu meio-campo, com o bloco baixo, e defende o 0:0. Gabaski assina três defesas de autor, todas a remates de Bamba Dieng. De todas, a mais sensacional é aquela aos 100’, porque o cabeceamento é como mandam as regras e Gabaski saca a bola como um leão. Cinco minutos volvidos, Bamba Dieng zanga-se com a bola e atira fortíssimo, ainda bem longe da baliza. Gabaski deita-se para o seu lado esquerdo e adia o golo com o antebraço – e isto porque a bola descreve um arco da velha.

Penáltis, aí vamos nós. Queiroz já está sem máscara. Pudera, a emoção toma conta de si. E de todos. Começa o Senegal, com o capitão Koulibaly. Golo, embora Gabaski toque na bola. Seguem-se o 1:1 de Zizo e o 2:1 de Diallo (mais uma vez, Gabaski adivinha o lado da bola) até Abdelmonem acertar no poste. Alegria senegalesa, choradeira egípcia, olhar esfíngico de Queiroz. Calma, ainda falta. Bouna Sarr avança e Gabaski defende. Trocam-se os papéis, Queiroz vibra com o braço direito. Hamdy engana Mendy, 2:2. Bamba Dieng engana (finalmente) Gabaski, 3:2. Lasheen atira, Mendy defende. Uyyyyyyy. Olhar esfíngico de Queiroz. Agora é Mané. Se marca, vitória do Senegal. Se falha, o Egipto ainda respira. Mané mete a bola na marca dos 11 metros, recua ligeiramente e inicia a corrida. Gabaski adivinha-lhe o intento, a bola é mais veloz e certeira. Aí está o que é, Senegal campeão africano.

Justiça seja feita, é um campeão honesto. Joga mais, joga melhor, acredita mais, resolve melhor. Adia-se o sonho do terceiro português a sagrar-se campeão continental, após Nelo Vingada em 1996 (Taça da Ásia pela Arábia Saudita) e Fernando Santos em 2016 (Europeu por Portugal). Curiosamente (ou talvez não), ambas as finais demoram uma eternidade. Será defeito de português o adiar do sonho para lá dos 90 minutos? No caso de Nelo, é penáltis. No de Santos, vale um golo do suplente Éder. Com Queiroz, nem uma coisa (suplente) nem outra (penáltis).

Daqui a um mês, no play-off de apuramento para o Mundial-2022, Egipto e Senegal voltam a cruzar-se. Primeiro no Cairo, depois em Dakar. O vencedor ganha uma viagem ao Qatar. Oportunidade de Queiroz para vingar a noite de hoje.

Sob o apito do tal Victor Gomes (erradamente eleito pela CAF o árbitro da final da CAN-2019 e depois substituído por Alioum), eis os actores principais e secundários em Yaoundé:

Senegal:

Édouard Mendy; Bouna Sarr, Koulibaly, Diallo e Ciss; Kouyaté (Pape Gueye 66), Nampalys Mendy e Idrissa Gueye; Ismaïla Sarr (Dia 77), Mané e Diédhiou (Bamba Dieng 77)

Seleccionador Alliou Cissé (senegalés)

Egito:

Gabaski; Ashour, Abdelmonem, Hamdy e El Fotouh; Fathy (Lasheen 99), Elneny e Solia (Hamdy 59); Salah, Mohamed (Zizo 59) e Marmoush (Trézéguet 59)

Seleccionador Carlos Queiroz (português)

Desempate por penáltis:

Koulibaly 1:0, Zizo 1:1, Diallo 2:1, Abdelmonem (ao poste), Bouna Sarr (defesa de Gabaski), Hamdy 2:2, Bamba Dieng 3:2, Lasheen (defesa de Mendy), Mané 4:2

