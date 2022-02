Os treinadores portugueses Toni (Camarões) e Queiroz (Egipto) discutem esta quinta-feira um lugar na final da Taça Africana das Nações. Tanto a campanha de um como do outro merecem os maiores elogios.

CAN 2022. África minha, nossa, deles

Fernão Pó Adega, em Águas de Moura. Escola Secundária Fernão Pó, no Bombarral. Fernão Pó, quem é esse? É um explorador português a quem lhe é dada a concessão da costa ocidental do continente africano pelo Rei D. Afonso V e acaba por chamar Rio de Camarões à foz do Rio Vuri pela abundância desse crustáceo. O nome pega para sempre e Camarões é hoje um país africano com 26 milhões de habitantes, maioritariamente cristão (70%), independente desde 1960 e presidido por Paul Biya há quase 40 anos (Novembro 1982).

Camarões, eis o palco da Taça Africana das Nações. Há dois treinadores portugueses em prova, o anfitrião Toni e o egípcio Carlos Queiroz – ai se Fernão Pó soubesse. Tanto a campanha de um como do outro merecem os maiores elogios, porque Toni ganha quatro dos cinco jogos e Queiroz arranca com derrota vs Nigéria antes de driblar a crise com três vitórias e um empate. Ambos se encontram nas ½ finais e jogam esta quinta-feira entre si o passaporte para a final. Entre si, Camarões (5) e Egipto (7) acumulam 12 títulos continentais. No último jogo entre eles para a Taça Africana das Nações, em 2017, dá Camarões por 2:1, golo de Aboubakar ao cair do pano. E hoje, em casa?

António Conceição da Silva Oliveira, vulgo Toni, tem 60 anos de (boa) vida. Nascido e criado em Maximinos, perto de Braga, faz-se jogador de 1.ª divisão como lateral-direito e é campeão português em 1990 pelo FC Porto de Artur Jorge (o outro português seleccionador dos Camarões, entre 2004 e 2006). De resto, ocupa o tempo no Minho entre Braga, Vizela, Riopele, Vizela e Braga. A sua maior alegria é a única internacionalização em Outubro 1988, vs Suécia, com direito a cartão amarelo e tudo.

Lançado por Juca, no mesmo dia que Vítor Paneira (outro minhoto), a selecção empara 0:0 em Gotemburgo. Com os regressos de Chalana e Jordão (36 anos), a selecção empata em Gotemburgo no dia em que o Belenenses provoca uma surpresa maiúscula ao afastar o Bayer Leverkusen, detentor da Taça UEFA. Os suecos, sempre mais fortes, dominam o tempo todo e só não marcam por desinspiração de Prytz, autor de três oportunidades flagrantes só na primeira parte.

Após o intervalo, a toada mantém-se inalterada e é do suplente Ekström a melhor ocasião de golo para defesa segura de Silvino. E se Gomes só entra a 12 minutos do fim, o seleccionador sueca Olle Nordin deixa o sportinguista Eskilsson o tempo todo no banco. À cautela, diz ele. “Fomos senhores do jogo, mas os portugueses são muito versáteis com a bola nos pés e tivemos receio dos seus contra-ataques”. Já o capitão Hysen é mais prático. “Impossível furar uma defesa com nove jogadores.” A equipa nacional apresenta Silvino (Benfica); Morato (Sporting); Toni (Braga), Oliveira (Marítimo) e Fernando Mendes (Sp); Nunes (Marítimo); Jaime Magalhães (Porto), Oceano (Sporting), Sousa (Porto) e Chalana (Benfica); Jordão (Vitória FC) (cap). Ainda entram Paneira (Benfica) e Gomes (Porto).

Arrumadas as chuteiras, Toni abraça a carreira de treinador e faz escola em Portugal como campeão da Liga de Honra por Trofense (2008) e Moreirense (2014). Pelo meio, aventura-se na Roménia e é campeão da 1.ª divisão mais vencedor da Taça pelo Cluj. O convite da selecção dos Camarões aparece-lhe em Setembro 2019, como sucessor ao holandês Seedorf. Dos 21 jogos até agora realizados, 11 vitórias, seis empates e duas derrotas. Na Taça Africana, os dois melhores marcadores da competição pertencem-lhe: Aboubakar 6, Toko Ekambi 5. O céu é o limite. Problema? Na única CAN organizada pelos Camarões, em 1972, o anfitrião chega à ½ final e é desviado para o jogo da consolação. Oucchhhh.

O outro treinador português Carlos Queiroz numa sessão de treinos em Yaounde, a 1 de fevereiro deste ano. Foto: Charly Triballeau/AFP

Pois é, há sempre o adversário. Desta vez é o Egipto de Carlos Queiroz. Oito anos mais velho que Toni, nunca joga futebol de 1.ª divisão e agarra-se ao curso de treinador para se afirmar em grande estilo nos anos 80 como formador da tal geração de ouro. É bicampeão mundial sub20 em 1989 e 1991. Só depois se dá a conhecer além-fronteiras, primeiro em clubes, depois em selecções. Qualificações para Mundiais, nada mais nada menos que quatro (África do Sul 2002, Portugal 2010, Irão 2014, Irão 2018). E fases finais? Três. Então? Falha a de 2002, por problemas com a federação sul-alfricana na ressaca do adeus prematuro na Taça Africana das Nações).

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

A sério? Ya, a África do Sul é uma das candidatas à vitória em 2002. A fase de grupos corre bem e até elimina Marrocos de Humberto Coelho na última jornada por inapelável 3:1. O problema é o jogo seguinte, derrota por 2:0 vs Mali (anfitrião). Eliminado nos ¼, a vida de Queiroz anda para trás e é obrigado a ir pregar para outra freguesia. Quase 20 anos depois, ei-lo de volta a África. A ideia é ir o mais longe possível na CAN e chegar ao Mundial-2022, no Qatar, onde já lá mora Paulo Bento pela Coreia do Sul. O primeiro objectivo ainda está em construção, digamos assim. O arranque é penoso, 0:1 vs Nigéria. Depois, arrebita. O bom futebol demora a aparecer, mas já anda aí. Que o diga Marrocos, eliminado nos ¼ após prolongamento por 2:1. Há Salah mais Trezeguet e outros egípcios de valor incalculável, à imagem dos camaronenses. O jogo promete e uma coisa é certa: vamos ter um português na final do dia 6.

Toni ou Queiroz? Agora escolha, Fernão Pó.

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

