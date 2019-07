O evento contou com mais de 100 crianças dos 4 aos 16 anos e deixou antever grande entusiasmo para a abertura da Escola do Benfica no Grão-Ducado, no próximo mês de setembro.

Desporto 12 2 min.

Campus de Férias do Benfica no Luxemburgo foi um sucesso

Álvaro Cruz O evento contou com mais de 100 crianças dos 4 aos 16 anos e deixou antever grande entusiasmo para a abertura da Escola do Benfica no Grão-Ducado, no próximo mês de setembro.

O Campus de Férias organizado conjuntamente pelo SL Benfica e o RM Hamm Benfica, na capital, terminou na sexta-feira e foi um sucesso. Paul Phillipe, Presidente da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) esteve presente na cerimónia de entrega dos diplomas aos participantes e congratulou-se pela iniciativa dos dois clubes.

"Conhecendo a grandeza do Benfica a nível mundial e o impacto que tem na comunidade portuguesa residente no Luxemburgo, este Campus estava, à partida, condenado a ter grande sucesso, como acabou por se confirmar. Foi muito bom para o futebol luxemburguês poder contar com treinadores competentes na divulgação e aprendizagem dos métodos da formação do clube lisboeta, que tão bons resultados tem dado nos últimos anos", vincou.



Para o presidente da FLF, "fica a ganhar o RM Hamm Benfica e o futebol luxemburguês. O futuro está em muitos destes e outros jovens que poderão, a partir de setembro, ter contacto com um futebol caracterizado por métodos mais modernos e evoluídos. Em nome da FLF agradeço o convite para estar presente neste Campus que foi muito bom para estes miúdos em todos os aspetos. Aproveito para desejar um grande sucesso ao projeto da Escola do Benfica que em conjunto com o Hamm Benfica vão ser importantes no desenvolvimento do futebol no país", concluiu.

12 MUito e bom futebol ao longo de uma semana no Campus de Férias do Benfica. Foto: Á. Cruz

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. MUito e bom futebol ao longo de uma semana no Campus de Férias do Benfica. Foto: Á. Cruz A alegria da pequenada. Foto: Á. Cruz O Campus do Benfica no Luxemburgo bateu o recorde de afluência de todos os que já se fizeram no mundo. Foto: Á. Cruz Paul Lopes, presidente do Hamm Benfica, à esq. e Paul Philipp, presidente da FLF, à dta., entregaram os diplomas aos jogadores no final do Campus. Foto: Á. Cruz Foto: Á. Cruz Uma das fotos de família. Foto: Á. Cruz A alegria da pequenada. Foto: Á. Cruz A pequena Lucy Santos com o diploma, juntamente com Paul Lopes, presidente do Hamm Benfica (esq.), Paul Philipp, presidente da FLF (esq.) e Igor Santos, treinador do Benfica e responsável da coordenação do Campus, ao centro. Foto: Á. Cruz Paul Lopes, presidente do Hamm Benfica, à esq. e Paul Philipp, presidente da FLF, à dta., entregaram os diplomas aos jogadores no final do Campus. Foto: Á. Cruz A equipa de treinadores que tão bem trabalhou durante uma semana no relvado de Hamm. Foto: Á. Cruz Paul Philipp, presidente da FLF, à dta., entregou os diplomas aos jogadores no final do Campus. Foto: Á. Cruz Os treinadores. Foto: Á. Cruz

Paulo Lopes, presidente do Hamm Benfica, também se mostrou bastante satisfeito com o evento que considerou "espetacular". "Foi muito gratificante para todos nós ver tantos miúdos participarem durante esta semana num estágio com métodos profissionais que bateu o recorde de afluência em eventos do género organizados pelo Benfica. Foi lindo ver este imenso 'vermelho' dar um colorido especial ao campo durante cinco dias. A alegria, o entuasiasmo e o grande empenho em aprender futebol com métodos acima da média demonstrado por esta centena de jovens foi bastante gratificante para nós, para eles, para os pais e para os treinadores que cumpriram a missão com grande brilhantismo", rematou.



Lucy Santos, de sete anos, foi uma das meninas que participou no Campus do Benfica. A jovem, que recebeu o diploma das mãos de Paul Philipp, presidente de FLF, classificou o evento de "muito bom", e garantiu que "se para o ano se repetir este estágio, vou cá estar outra vez", diz com um sorriso.

Lucy pratica futebol há dois anos, na Jeunesse d'Esch, o seu clube do coração, e disse ao Contacto que quer ser jogadora de futebol quando for grande. "Ainda sou pequena e estou a aprender, mas quando for maior gostava de ser jogadora de futebol". Adorou os "exercícios com bola", "marcar golos" e agora diz que vai mostrar o que aprendeu aos amigos do seu clube.

Igor Santos, coordenador e responsável do Campus do Benfica e da Escola dos encarnados que vai abrir em Setembro, considerou "bastante positivo" o balanço do evento. Destacou o "grande empenhamento" por parte dos participantes e também dos treinadores que "trabalharam bem e prestaram uma grande ajuda". "Toda a gente deu o seu melhor e isso é sempre gratificante. Vimos coisas boas e outras menos boas, mas existe gente com talento e muita margem de progressão. Estes cinco dias foram uma festa e deixaram boas indicações. Acredito que a Escola do Benfica vai ter muito sucesso no futuro", rematou.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.