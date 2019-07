Mais de uma centena de jovens com idades entre os 4 e os 16 anos treinam em Hamm, duas vezes por dia, até sexta-feira, no Campus de Férias 2019 segundo a metodologia utilizada pelo SL Benfica nas suas escolas.

Campus de férias do Benfica no Luxemburgo bate recorde de afluência

Mais de uma centena de jovens com idades entre os 4 e os 16 anos treinam em Hamm, duas vezes por dia, até sexta-feira, no Campus de Férias 2019 segundo a metodologia utilizada pelo SL Benfica nas suas escolas.

“Este estágio tem sido muito fixe. Estou a divertir-me e a aprender muitas coisas que nunca tinha feito nos treinos de futebol a que estava habituado no Racing”, resumiu o pequeno Timóteo Buccarello, de 10 anos, no final de um dos ateliês do Campus de férias organizado em conjunto pelo Benfica e o RM Hamm Benfica no relvado de Hamm, frequentado por mais de uma centena de jovens.

João Videira e Igor Santos, treinadores do SL Benfica que vieram de Lisboa, têm dirigido os treinos com a colaboração de alguns treinadores do RM Hamm Benfica que acabam, também, por receber formação.

Recorde de afluência dos Campus de férias no estrangeiro

João Videira congratulou-se “pela grande adesão de miúdos”, considerando que “as expectativas foram largamente ultrapassadas” em relação ao que inicialmente se esperava.

“Não contavamos que aderissem tantos jovens. Este é o Campus de férias do SL Benfica no estrangeiro onde o recorde de afluência foi o maior de sempre. Na Suíça, tivemos 80 miúdos inscritos. Aqui, estão mais de cem e muita criançada ficou, infelizmente, de fora” explica.

Para o treinador encarnado, a experiência no Grão-Ducado tem sido bastante rica em todos os aspetos. “Fomos muito bem recebidos por toda a gente. Dirigentes, treinadores, pais e até pessoas que acompanham os treinos”, congratula-se.



Com vários ateliês técnicos e táticos espalhados pelo relvado, os jovens aplicam-se em inúmeras tarefas como o passe, receção orientada, dribles e finalização, entre outros. Sempre com enorme atenção e muita vontade de bem executar as tarefas, a bola rolou com grande intensidade e aplicação por parte dos jovens.

“Controla, olha, passa, vai, joga de primeira. Isso, isso, miúdo, muito bem, bem jogado” grita Igor Santos num dos ateliês de finalização com duas balizas de cada lado que obrigam os jogadores a tomar a melhor decisão nos exercícios onde o objetivo é marcar golos. O jovem treinador do Benfica fala, gesticula e exemplifica a forma correta de proceder aos jovens que absorvem toda a informação do ’mister’.

“Existe qualidade e potencial no Luxemburgo”

“Os treinos têm sido bons e a intensidade também. De uma forma geral, o nível é similar ao que temos encontrado em outros países. Há uns melhores, outros menos dotados, mas é visível que existe potencial, sobretudo nos mais jovens, portugueses e de outras nacionalidades”, esclarece Igor.

“Temos notado que os hábitos de treino, a disciplina e a forma de reagir para alguns é diferente, mas de uma forma geral as coisas têm corrido bem”, garante o jovem treinador.

António Correia é outro dos treinadores presente no Campus de férias e tem-se ocupado dos jogadores mais velhos. Veio do norte de Portugal, de onde é natural, para trabalhar com os encarnados e diz que está a gostar. “Tem sido uma experiência bastante positiva. A aplicação dos miúdos tem sido total e a vontade de aprender é evidente em cada um dos exercícios. Tem sido muito bom”, resumiu.

Emma Fonseca é adepta do Racing Luxembourg e uma das meninas que se tem distinguido nos treinos deste Campus de férias do Benfica. Equipada a rigor, a jovem jogadora disse ao Contacto que está “muito feliz” por participar nos treinos e que ambiciona ser jogadora de futebol: “Estou a gostar muito dos jogos e dos treinos. Até já marquei uns golos”, diz, com orgulho. “Tenho que aprender o mais possível porque quero ser jogadora de futebol e marcar muitos golos na minha equipa”, vinca com um sorriso.

A avaliar pelo entusiamo da pequenada, a abertura da Escola do Benfica em setembro vai ser mesmo um sucesso.

