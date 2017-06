Filipe dos Santos sagrou-se campeão nacional de halterofilia na categoria de –77 kg, batendo a concorrência que nunca incomodou o atleta do Coq Neudorf nos campeonatos nacionais disputados no sábado, em Sandweiler.



Por Álvaro Cruz



Filipe dos Santos, halterofilista português da Société Athlétique le Coq Neudorf, juntou no sábado mais um título de campeão nacional (o 14°) ao seu já vasto palmarés, desta vez na categoria de -77kg, com o total de 96kg no arranque e 120kg no arremesso.

O experiente atleta luso, que já pratica a modalidade há 20 anos sempre fiel ao quase centenário clube da capital, não teve grandes dificuldades em garantir o triunfo na sua categoria e disse ao Contacto que já contava com esta vitória.

“Infelizmente somos o único clube de halterofilia no Luxemburgo e isso acaba por facilitar as coisas. A concorrência acaba por ser interna, e eu, no fundo, sabia que tinha grandes possibilidades de ganhar. É quando defrontamos clubes de países estrangeiros que podemos realmente ter uma ideia sobre o nosso nível. No entanto, o mais importante é trabalhar o melhor possível para tentar progredir em todos os aspetos”, sublinha.

Filipe dos Santos, que já representou o Grão-Ducado em várias provas internacionais, inclusivamente nos Jogos dos Pequenos Estados, no Mónaco, prepara-se para participar juntamente com quatro outros halterofilistas do Coq Neudorf no próximo fim de semana no torneio de Comines, em França, evento que vai contar com a participação de mais de uma dezena de países europeus.

O halterofilista luso regozija-se pelo facto de o clube luxemburguês competir numa prova deste gabarito porque adverte que “é com experiências destas que os atletas mais novos podem evoluir. Temos alguns jovens promissores que já deram provas do seu valor e acredito que podem chegar longe na modalidade”.

No que respeita ainda ao campeonato nacional de halterofilia, destaque também para o português José Barbosa, outra das referências do clube, que terminou no segundo lugar na categoria de -85kg, ao levantar 75kg no arranque e 105kg no arremesso.

