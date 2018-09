Campeonatos de futsal arrancam sábado

Os campeonatos luxemburgueses de futsal tem início agendado para o próximo sábado, a partir das 20h, com o jogo Union Titus Pétange-FC Nordstad.

Os campeonatos luxemburgueses de futsal tem início agendado para o próximo sábado, a partir das 20h, com o jogo Union Titus Pétange-FC Nordstad.

A primeira divisão, prova principal, que vai contar com dez equipas, apresenta apenas uma novidade em relação às formações da época transata: o Red Boys Aspelt, que se sagrou campeão do segundo escalão.

Na luta pelo título, Racing Luxembourg e FC Differdange perfilam-se como os grandes candidatos, segundo o treinador da equipa da capital: “O nosso objetivo é a revalidação do título e da Taça do Luxemburgo”, começou por dizer André Sério, que considera o FC Differdange uma equipa forte com bons jogadores: “Existe um grupo de cinco ou seis equipas capazes de chegar ao playoff e entrar na luta pelo título. Algumas reforçaram-se bem e isso acaba por aumentar o interesse da competição”, resume.

Luís Ramos, presidente do Samba Seven, partilha da opinião de André Sério, destacando os azuis da capital e o Differdange como principais candidatos ao título, além de apontar US Esch e Sparta Dudelange como “equipas capazes de se intrometer na luta pelo título”. E deixa um desejo: “Espero que também o meu Samba Seven possa dar um ar da sua graça esta época no campeonato”, diz.

Filipe Pinto, treinador que trocou a Amicale Clervaux pelo FC Bettendorf, confirma as versões de André Sério e Luís Ramos, garantindo que este ano “a prova vai estar mais equibrada. Algumas equipas reforçaram-se com jogadores de qualidade, pelo que o equilíbrio vai reinar entre a maioria das equipas, excetuando Racing Luxembourg e FC Differdange, que continuam a ser os mais sérios candidatos ao triunfo”.

Programa dos jogos da primeira divisão:

- UT Pétange - FC Nordstad: 29/09 (20h)

- A. Clervaux - Samba Seven: 30/09 (18h)

- Racing Luxembourg - Red Boys Aspetlt: 30/09 (18h30)

- FC Differdange - FC Bettendorf: 30/09 (20h)



- US Esch - Sparta Dudelange: 30/09 (20h)



O campeonato da segunda divisão, com nove equipas, arranca também no domingo com os seguintes jogos.

- All Stars - US Esch II: 30/09 (20h)



- RAF Differdange - Fola Esch: 30/09 (20h)

- Wilwerwiltz - Misener Wintragne: 30/10 (20h)

- No jogo 58 Latdevils Garnich - ALSS Luxembourg, a ALSS vence por falta de comparência dos adversários.



Isento: FC Wiltz



Á. Cruz

