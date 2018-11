Disputado maioritariamente por portugueses e lusodescendentes, enche pavilhões com jogos empolgantes e tem tudo para continuar a melhorar.

Campeonato de futsal é espetáculo garantido

Alvaro Antonio SILVA DA CRUZ

O futsal é a modalidade preferida dos portugueses no Luxemburgo, cujo campeonato é dominado esmagadoramente por jogadores, treinadores e dirigentes lusos, sem esquecer, também, o grande número de árbitros.

A quinta edição do campeonato da primeira divisão arrancou há algumas semanas e a prova já está emocionante. A luta pelos primeiros lugares (play-off do título) e despromoção promete emoções fortes.

Racing Luxembourg e FC Differdange assumem-se como os principais candidatos ao título, mas a generalidade das equipas reforçou-se, provando que todas são ambiciosas, independentemente dos meios de que dispõem. Apesar da perda de jogadores influentes e do treinador, a Amicale Clervaux, agora comandada por Norberto Ferreira, continua a demonstrar que é uma equipa forte e determinada.

Mas a prova é composta por várias formações que reúnem, também, qualidade para lutar pelos lugares cimeiros. Samba Seven Niederkorn, FC Bettendorf, Union Titus Pétange e o renovado Sparta Dudelange aparecem este ano como fortes candidatos a um lugar no play-off do título, como o demonstra o equilíbrio reinante nas primeiras jornadas. Os reforços trouxeram maior qualidade e estabilidade a estas formações que ambicionam chegar o mais possível longe no campeonato.

O Red Boys Aspelt, que se estreou no futsal na época passada com um título de campeão do segundo escalão, já demonstrou deter igualmente argumentos para discutir o resultado com qualquer adversário.

A US Esch, que habituou os adeptos aos primeiros lugares nos campeonatos precedentes, encontra-se mais longe do topo da tabela, apesar de lhe serem reconhecidos meios humanos para fazer melhor. Já os nortistas do FC Nordstad parecem condenados a lutar pela sobrevivênvia num campeonato que, pela grande qualidade envolvida, tem tudo para continuar a crescer.

