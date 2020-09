Este sábado, o FC Sanem recebeu e bateu o Fola por 12- 1, em encontro a contar para o grupo B, enquanto a no A, a Amicale Clervaux foi a Weiler-la-Tour derrotar o Hale Junace por 9-6.

Desporto 2 min.

Campeonato de futsal arranca com chuva de golos

Álvaro CRUZ Este sábado, o FC Sanem recebeu e bateu o Fola por 12- 1, em encontro a contar para o grupo B, enquanto a no A, a Amicale Clervaux foi a Weiler-la-Tour derrotar o Hale Junace por 9-6.

Em Sanem, o jogo praticamente não teve história. A resistência do Fola perante a equipa da casa comandada pelo ex-internacional português Pedro Costa durou pouco mais de três minutos e meio.

O primeiro golo embalou os anfitriões para uma primeira parte de grande qualidade e a formação de Esch/Alzette sofreu a bom sofrer. Com um pressing alto e uma rápida circulação de bola, os golos foram surgindo com naturalidade e o score ao intervalo já acusava 10-0 para os da casa.

O Sanem mostrou que é uma equipa bastante competitiva. Foto: Á. Cruz

No segundo tempo, o Sanem ainda marcou mais dois golos e depois geriu o jogo e fez rodar todo o banco. José Alves, o guardião que atuou grande parte do segundo tempo, esteve em grande nível. Defendeu tudo o que havia para defender e deu confiança aos seus colegas que ainda marcaram o golo de honra por intermádio do seu capitão, Chris da Graça.

No final da partida, Pedro Costa mostrou-se satisfeito pela vitória e elogiou os seus jogadores: "É sempre importante começar com uma boa vitória. Na primeira parte estivemos muito bem e o triunfo não merece qualquer contestação. No segundo tempo ambrandámos não sei bem porquê, mas por outro lado foi positivo porque deu para jogar toda a gente."

O conhecido ex-internacional português que foi campeão no Sporting e Benfica, congratulou-se pelo primeiro sucesso, mas disse que "este é o primeiro passo de uma caminhada longa que temos pela frente. Queremos jogar sempre para ganhar e chegar o mais longe possível. Um dos nossos objetivos é chegar ao play-off título e reforçar a nossa imagem e qualidade no seio do futsal luxemburguês", rematou.

Uma primeira vitória para Pedro Costa, treinador do Sanem. Foto: Á. Cruz

Luís Melo, treinador do Fola, reconheceu no final do jogo a "grande superioridade do adversário" e lamentou a deficiente preparação da equipa. "Tenho apenas uma semana de treino com os jogadores e hoje viu-se que a condição física precisa de ser melhorada. A segunda parte foi melhor, mas temos muito trabalho pela frente. Estou confiante que no futuro poderemos apresentar uma melhor qualidade de jogo."

No outro encontro, disputado também às 20h deste sábado, a Amicale Clervaux deslocou-se ao pavilhão do Hale Junece e venceu por 9-6 num jogo que teve momentos de equilíbrio. Desta forma, os nortistas juntam-se ao Sanem nas primeira vitórias do campeonato luxemburguês de futsal referente à época 2020/2021.

Domingo reslizam-se os restantes jogos: Na série A, a partir das 19h, no pavilhão do CHNP em Ettelbruck, o FC Nordstad – Miseler Léiwen Wintrange, às 20h, no pavilhão René Hartmann, em Dudelange, o F91 Dudelange – FC Bettendorf e, às 20h30, no pavilhão desportivo de Niederkorn, o interessante dérbi entre o FC Differdange, campeão da época passada, e a formação do RAF Team.

Na série B, o Progrès recebe o Racing, às 18h, no pavilhão desportivo de Niederkorn, o Union Titus Pétange desloca-se a Wiltz para defrontar a equipa local a partir das 18h30, enquanto a US Esch recebe o FC Gruefwiss Leideleng no pavilhão de Lallange, em Esch-sur-Alzette, em hora ainda a determinar.

A ALSS, na série A e os Red Boys Aspelt, na B, não jogam nesta primeira jornada porque as séries são impares, com 9 equipas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.