Campeão nacional de futsal pode ser conhecido este domingo

O Racing FC Union Luxembourg poderá sagrar-se este domingo campeão nacional de futsal 2017/18, caso vença o segundo jogo da final do campeonato frente à Amicale Clervaux, no Hall Sportif de Reuler. Contudo, a Amicale garante que ainda tem uma palavra a dizer na disputa pelo título.

O Racing parte em vantagem para o segundo encontro, depois da vitória em casa no primeiro jogo da final, por 9-6. Caso ganhe este domingo, o Racing conquistará o campeonato, sucedendo ao FC Differdange03 como Campeão Nacional de Futsal.

Na antevisão do segundo jogo da final, o treinador do Racing não faz ‘bluff’ e mostra os trunfos. “O nosso objetivo é claramente ganhar e decidir já esta final. Temos noção de que o que fizemos até aqui [no campeonato] não interessa nada e ninguém ganha nada antes de jogar. Sabemos que estamos a uma vitória de nos sagrarmos campeões”, afirmou, ao CONTACTO, André Sério, treinador do Racing.

A equipa do Racing Luxembourg, que conquistou a Taça do Luxemburgo de futsal. Foto: Christian Kemp

O técnico luso, que este ano só conta por vitórias os jogos disputados - fase regular (18 jogos), taça (4) ou play-offs (3), avalia o adversário.

“Vamos jogar contra uma equipa cheia de valor e que respeitamos muito. É a sexta vez que vamos jogar contra a Amicale, no espaço de 12 meses, e sabemos de todo o seu poderio individual e coletivo. Contudo, não perdemos o foco e sabemos que estamos a uma vitória de nos sagrarmos campeões, enquanto eles precisam de duas”, analisou André Sério.

“Espero que seja um grande jogo, de grande propaganda para a modalidade, sabemos que a Amicale é um osso muito duro de roer, mas nós deixaremos tudo em campo para atingir o nosso sonho”, rematou o treinador do Racing.

Apesar da derrota no primeiro jogo da final, a Amicale - atual vice-campeã nacional - acredita na conquista inédita do título.

O treinador Filipe Pinto perspetiva um jogo “muito intenso”. “Uma partida muito intensa, muito forte taticamente e onde ambas as equipas vão manter-se fiéis ao seu sistema de jogo. Espero um Racing mais intenso fisicamente, na procura de concluir desde já a época com a conquista do título. A Amicale terá que ir ao seu limite para adiar tudo para o 3º e último jogo”, afirmou, ao CONTACTO, Filipe Pinto, técnico luso da Amicale.

O treinador espera um ambiente escaldante em Reuler e deixa algumas ‘alfinetadas’ à arbitragem. “É um jogo onde acredito que estará uma casa cheia, onde talvez venham a estar representantes da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF), depois de terem nomeado para o primeiro jogo árbitros que apenas têm coragem de punir disciplinarmente a equipa da Amicale e de não ter estado ninguém como observador, algo bastante revelador da preocupação da FLF para com o futsal”, criticou o técnico da Amicale.

Amicale Clervaux Foto: Stéphane Guillaume

O segundo jogo terá uma equipa de arbitragem composta por Pascucci Antonio, Perreira Félix António Augusto, Garrido De Matos Nuno Emanuel.

“Esta semana mais uma nomeação dúbia onde o primeiro árbitro tem provado ao longo do tempo ter uma simpatia muito especial pela equipa visitante. Mas é nestes moldes que se encontra o nosso futsal”, atacou Filipe Pinto, prometendo que a Amicale tentará “em sua casa demonstrar o porquê de ter chegado a esta fase” do campeonato.

Melhores marcadores do campeonato frente a frente

Os dois melhores marcadores do campeonato, Guri Ferreira (Amicale, com 45 golos) e Carlos Soares (Racing, com 36) voltam a estar frente-a-frente.

Guri Ferreira acredita que a Amicale poderá domingo vencer e igualar a eliminatória. “Penso que vai ser um jogo novamente equilibrado e quem cometer menos erros sairá vencedor. Queremos igualar a eliminatória, trabalhámos toda a semana para isso acontecer e queremos ir na próxima semana a casa do Racing decidir o campeonato a nosso favor. Acredito que vamos ser campeões”, afirmou Guri Ferreira, jogador da Amicale.

A final de 2017/8 coloca frente a frente os dois melhores marcadores do campeonato: Carlos Soares (Racing) e Norberto "Guri" Ferreira (Clervaux). Foto: Stéphane Guillaume

“Penso também que vai ser mais um grande espetáculo de futsal com duas grandes equipas e só espero que a terceira equipa (arbitragem) esteja ao mesmo nível para ser um digno espetáculo de futsal”, rematou o goleador da equipa de Clervaux.

Contudo, Carlos Soares, goleador do Racing, acredita que a sua equipa pode já este domingo “levantar o caneco”, conquistando o título, e celebrar a “dobradinha”, visto que este ano a equipa já ganhou a Taça do Luxemburgo de Futsal.

“Acredito que, com o nosso percurso e com o que já demonstrámos, é legítimo da nossa parte acreditar que podemos conquistar o título já amanhã. Preparámos o jogo sabendo que é a partida mais importante da época porque podemos conquistar as faixas de campeão que tanto ambicionamos”, afirmou Carlos Soares.

Sobre o adversário, o jogador do Racing deixa rasgados elogios. “Sabemos que do outro lado estará uma equipa com muito valor e bem orientada e que nos jogos já disputados conseguiu sempre criar-nos dificuldades, têm jogadores de qualidade acima da média e uma mentalidade que poucas equipas aqui têm, mas acredito no trabalho da minha equipa e do meu staff”, afirmou Carlos Soares, desejando que seja um “excelente espetáculo, com fair-play e que as três equipas consigam fazer o melhor pelo futsal nacional”.

O jogo deste domingo tem início marcado para as 18:00, no Hall Sportif de Reuler.

