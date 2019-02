O Luxemburgo esteve em destaque na 9a edição dos Jogos Benelux de Capoeira que se disputaram de 24 a 27 de Janeiro na cidade belga de Gand. Cinco dos 16 atletas que representaram o Grão-Ducado nas diversas categorias chegaram ao pódio, todos eles da Academia Abadá Capoeira, com particular evidência para Bruno Jordan de Oliveira que conquistou o título na principal categoria.

Campeão dos Jogos Benelux de Capoeira é brasileiro e vive no Grão-Ducado

Álvaro Cruz O Luxemburgo esteve em destaque na 9a edição dos Jogos Benelux de Capoeira que se disputaram de 24 a 27 de Janeiro na cidade belga de Gand. Cinco dos 16 atletas que representaram o Grão-Ducado nas diversas categorias chegaram ao pódio, todos eles da Academia Abadá Capoeira, com particular evidência para Bruno Jordan de Oliveira que conquistou o título na principal categoria.

Bruno sente-se feliz por mais um título na Europa, mas já se prepara para os mundiais do Rio de Janeiro que se disputam em Agosto. Até lá, tem um europeu pelo caminho, em Strasbourg, de 18 a 21 de abril, mas confessa que é na maior prova a nível mundial que quer subir ao mais alto lugar do pódio.



O título na categoria A, na corda verde-roxa, uma das mais relevantes, não o envaidece, apesar de admitir ter sido "importante". Com 23 anos apenas, já dá aulas de capoeira em vários estabelecimentos de ensino na cidade do Luxemburgo e tem ambições de chegar o mais longe possível a nível mundial na arte desenvolvida no Brasil por escravos africanos, que mistura artes marciais, cultura popular, música e dança.



"Em 2013 conquistei o meu primeiro título nos Jogos Benelux e agora voltei a vencer, o que me deixa naturalmente feliz, mas sou ambicioso e quero sempre mais. Fui terceiro classificado nos mundiais do Rio de Janeiro, e é na maior competição mundial que sonho com o primeiro lugar", revela.

Os capoeiristas luxemburgueses medalhados. Foto: Abadá Capoeira

Filho do brasileiro Uelington Ramos de Oliveira, também conhecido por 'Mestre Pelezinho' e responsável máximo da capoeira no Luxemburgo, Bruno Oliveira treina todos os dias pelos menos duas horas. Sabe que o seu objetivo não é fácil, mas revela grande determinação: "A consagração numa arte como a capoeira é muito difícil. O treino e a dedicação são fundamentais, mas para fazer frente aos melhores do mundo, é preciso ser muito forte em todos os aspetos, sobretudo mentalmente. Estou disposto a dar o meu melhor diariamente para conseguir os meus objetivos. A ajuda do meu pai vai ser fundamental e a dos meus colegas também, por isso estou confiante", remata.

Além do primeiro lugar de Bruno Oliveira na categoria A, destaque para o 3° lugar de Sabrina Zeboudj, na mesma categoria feminina, em corda verde, e para o 3° lugar de Ivano Reiter, na categoria B, corda laranja - azul.

Nos mais jovens, realce para o 2° lugar para a jovem Lily Plan-Ramaoun, de 15 anos, na corde amarela - azul e para o 3° lugar na mesma categoria de Linnea Cadogan.











