Patrick Marques, karateca do KC Lintgen, revalidou o título de campeão do Luxemburgo na categoria de kata, nos campeonatos nacionais da modalidade que se disputaram durante o fim-de-semana no novo complexo desportivo de Strassen, na cidade do Luxemburgo. O promissor karateca lusodescendente, de 23 anos, que já ganhara a competição no ano passado, revalidou o título de seniores, mas terminou em terceiro lugar na categoria ’Open’, aberta a todas as idades.

Campeão de karaté no Luxemburgo é português

Patrick Marques, karateca do KC Lintgen, revalidou o título de campeão do Luxemburgo na categoria de kata, nos campeonatos nacionais da modalidade que se disputaram durante o fim-de-semana no novo complexo desportivo de Strassen, na cidade do Luxemburgo. O promissor karateca lusodescendente, de 23 anos, que já ganhara a competição no ano passado, revalidou o título de seniores, mas terminou em terceiro lugar na categoria 'Open', aberta a todas as idades.

“Esta foi mais uma vitória que junto ao meu palmarés e que me deixa bastante satisfeito”, congratulou-se, mas lamentou ter deixado escapar o segundo título da prova nacional. “Tenho pena de não ter conseguido vencer, também, na categoria ’Open’, como fiz na época passada. Algo não correu como esperava, mas todos os triunfos acabam por ser bem- vindos”, sublinha.

“Sinto-me orgulhoso porque trabalhei bastante para preparar esta competição. Vencer frente a adversários de qualidade nunca é facil. Todas as vitórias são muito importantes para mim e para o meu clube”, sublinha. Internacional pela seleção grã-ducal há nove anos com excelentes resultados, Patrick Marques já prepara o próximo Campeonato da Europa, marcado para o próximo mês de maio, na Sérvia.

Depois de, em 2016, ter terminado no 9° lugar, em França, e repetido a classificação no ano passado, na Turquia, Patrick garantiu ao Contacto que este ano quer fazer melhor.

“Depois dos dois nonos lugares consecutivos nos últimos Europeus, ambiciono terminar no ’top 5’ e, se possível, chegar ao pódio em maio, na Sérvia. Sei perfeitamente que não é tarefa fácil, porque vão estar os melhores atletas em competição, mas vou treinar bastante para tentar terminar entre os melhores da Europa”, garante o karateca do KC Lintgen. Aos muitos títulos nacionais conquistados nas diferentes faixas etárias, Patrick Marques junta, também, várias vitórias em competições internacionais a nível de clubes e ao serviço da seleção grã-ducal.

