Carina Alves, uma das jogadoras com mais títulos no futebol grão-ducal, decidiu arrumar as botas no final da época, despedindo-se com a conquista da ’dobradinha’ pelo Junglinster.

Campeã do futebol feminino no Luxemburgo termina carreira

Começou a jogar futebol com 15 anos no Eztella, em Ettelbruck, depois de uma passagem pelo ténis. Hoje, 20 anos depois, Carina Alves pode orgulhar-se de uma carreira repleta de títulos que poderia ter tido outra dimensão se tivesse representado a seleção portuguesa, com a qual chegou a estagiar.

“Tive de optar entre Portugal e o Luxemburgo, mas como vivo aqui e já trabalhava, fiquei por cá”, lembra Carina, que representou a seleção grã-ducal de futebol durante uma década, formação que capitaneou durante vários anos consecutivos.

“O futebol é para mim uma grande paixão. Desde pequena que acompanhava o meu pai aos jogos, e o ’bichinho’ ficou”, recorda com um sorriso. “Como na altura ainda não havia campeonato de futebol feminino, por vezes jogava com os rapazes, eu queria era jogar”, precisa.

Participou no primeiro campeonato federado pelo Etzella, com apenas 15 anos, tendo depois passado por equipas como Itzig, Mamer e Junglister, sempre a ganhar, mas diz que é hora de colocar um ponto final na carreira: “Sempre dei tudo pelo futebol, mas como já tinha dito no início da época às minhas colegas, este foi o meu último campeonato. É tempo de me consagrar mais à família e à minha atividade laboral. A minha filha vai para a escola primária em setembro e como mãe devo dedicar-lhe todo o tempo necessário. Gosto de fazer as coisas bem e como neste momento não consigo estar a 100 % no futebol, é melhor terminar e sair pela porta grande”, esclarece.

Sobre os melhores momentos que passou na longa carreira, a avançada, mais tarde reconvertida em defesa central, lembra de uma forma especial que “os títulos são sempre importantes. Ganhei muitos campeonatos e muitas taças. Não esqueço, também, os vários anos que representei a seleção luxemburguesa e os jogos internacionais que disputei, mas as amizades que fiz no futebol, na grande maioria, também são importantes, e essas acabam por ficar para sempre”, sublinha.

“Acabei de me despedir das minhas colegas e já sinto falta do futebol”, diz com um sorriso.

“Vou passar para treinar quando puder, para matar saudades. Foram muitos anos, não é fácil deixar completamente o futebol de um dia para o outro”, reconhece. Ficar ligada à modalidade não é, para já, uma prioridade para Carina. Mas a médio prazo encara aceitar um projeto que considere interessante: “Para já, não tenho a disponibilidade necessária para ficar ligada ao futebol, mas mais tarde talvez possa assumir um cargo num clube ou até na federação. Ainda há muito por fazer para melhorar o futebol luxemburguês. Há jogadoras, muitas delas portuguesas, com grande potencial para serem aproveitadas”, garante.

Como amante de futebol, Carina tem seguido o Mundial da Rússia, em particular a seleção portuguesa a quem vaticina uma excelente competição: “Portugal, com Cristiano Ronaldo em grande forma, pode chegar muito longe na prova. Acredito que poderemos chegar à final”, rematou.

