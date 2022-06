"Espero que a minha camisola do jogo com a Ucrânia em 2019 possa ajudar os jovens a terem um futuro melhor e quero felicitar a Federação Ucraniana de Futebol por esta ação", disse o internacional português.

Guerra na Ucrânia

Camisola de Cristiano Ronaldo rende mais de dois mil euros para a Ucrânia

Uma camisola da seleção portuguesa de futebol, assinada pelo capitão luso, Cristiano Ronaldo, foi leiloada por 2.200 euros para angariar fundos para o exército ucraniano, anunciou hoje a organização 'Save Ukraine Now'.

“Espero que a minha camisola do jogo com a Ucrânia em 2019 possa ajudar os jovens a terem um futuro melhor e quero felicitar a Federação Ucraniana de Futebol por esta ação. Rezando pela paz”, escreveu Ronaldo, citado pela organização humanitária no Instagram.

A camisola das 'quinas' estava na posse de um rapaz de 14 anos da região de Ivano-Frankisvk e a verba alcançada vai ser utilizada para comprar medicamentos para os militares, ainda segundo a 'Save Ukraine Now'.

