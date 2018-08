Depois da vitória de ontem que lhe garantiu a liderança, Alarcón tornou a ser o primeiro a cortar a meta na tirada da serra da Estrela, entre a Guarda e a Covilhã, dilatando a vantagem na frente. Segundo classificado na geral é agora o sportinguista Joni Brandão.

Camisola amarela Alarcón impõe-se na etapa das Penhas da Saúde

O camisola amarela Raul Alarcón (W52 FC Porto) conquistou a 4ª etapa da 80ª Volta a Portugal, na distância de 144 km entre a Guarda e a Covilhã (foi reduzida em 27 km pela organização para poupar os atletas aos efeitos do intenso calor), com a marca de 4h02m19s. O pódio ficou completo com Joni Brandão (Sporting-Tavira), que gastou mais 12 segundos do que o vencedor, e João Benta (Radio Popular Boavista), a 1m13s, numa etapa marcada por diversas contagens de montanha, incluindo a subida às Penhas da Saúde. Enquanto Alarcón dilatava a vantagem como camisola amarela, Brandão passou a ser segundo classificado, com mais 51 segundos do que o líder, superando Vicente de Mateos, agora terceiro da geral a 1m41s de Alarcón.

No dia em que César Martingil teve de desistir, um grupo com dez elementos logrou a construção da fuga do dia: José Diaz Gallego (Israel Cycling Academy), Omer Goldstein (Israel Cycling Academy), Antonio Molina (Caja Rural), Marcos Jurado (Efapel), João Matias (Vito-Feirense BlackJack), Luís Gomes (Radio Popular Boavista), Francisco Campos (Miranda-Mortágua), Óscar Pelegrí (Radio Popular Boavista), Gaspar Gonçalves (Liberty Seguros-Carglass) e Aitor González (Euskadi-Murias). A pouco mais de 30 km da chegada, dispunha de mais de dois minutos de vantagem sobre o pelotão e o camisola amarela. Pelo meio, a pouco mais de um minuto de diferença, encontrava-se David de la Fuente (Aviludo-Louletano).

A 23 km do fim, João Matias era virtual camisola amarela e o ritmo da equipa W52 FC Porto na liderança do pelotão mantinha-se elevado em defesa de Raul Alarcón, líder da prova. Seis quilómetros depois, o grupo da frente partia-se e três atletas ganhavam a dianteira, ficando mais tarde apenas Luís Gomes e Pierpaolo Ficara. À medida que se aproximava a chegada, a diferença para o pelotão ia ficando mais reduzida e, a 13 km do final, estava apenas em 36 segundos e todos acabaram por ser absorvidos pouco antes da subida de 12,3 km até às Penhas da Saúde.

A cerca de nove quilómetros do final, o sportinguista Joni Brandão desferiu ataque e ganhou vantagem próxima dos 30 segundos, mas seria alvo de perseguição do próprio camisola amarela, Raul Alarcón, que arrancou do pelotão a cerca de cinco km do fim, reduzindo depressa a diferença para 15 segundos e alcançando Brandão a quatro km da meta. O duo tinha mais de 40 segundos de avanço sobre um quinteto perseguidor onde estavam Vicente de Mateos (Aviludo-Louletano), Edgar Pinto (Vito-Feirense BlackJack), João Benta (Radio Popular Boavista), Xuban Errazkin (Vito-Feirense BlackJack) e Frederico Figueiredo (Sporting-Tavira).

A três km do final, Alarcón atacou e deixou Joni Brandão para trás, não mais voltando a ser alcançado.

Esta segunda-feira vai decorrer a 5ª etapa, entre Sabugal e Viseu, numa distância de 191,7 km.

