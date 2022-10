Cadorin, o avançado dos golos difíceis, o avançado da revolução. Como assim, revolução? Vamos por partes: Portimão é terra non grata para o FC Porto.

Cadorin, o homem 'but' do Portimonense vs FC Porto

Qual é a melhor classificação de sempre do Portimonense? Quinto lugar em 1984-85. Qual é a primeira equipa algarvia a qualificar-se para uma competição europeia? O Portimonense de 1985-86. Quem é o goleador dessas duas equipas? Cadorin.

Qual é a melhor classificação de sempre do Portimonense? Quinto lugar em 1984-85. Qual é a primeira equipa algarvia a qualificar-se para uma competição europeia? O Portimonense de 1985-86. Quem é o goleador dessas duas equipas? Cadorin.

O belga Serge Cadorin. E levantamo-nos para fazer a merecida vénia. A Cadorin, o avançado dos golos difíceis, o avançado da revolução. Como assim, revolução? Vamos por partes: Portimão é terra non grata para o FC Porto.



Na tarde de 24 Fevereiro 1990, para a jornada 21 da 1.ª divisão, o Benfica de Sven-Göran Eriksson tropeça em casa com o Nacional de Jair Picerni (1:1, golos de Ricardo Gomes e Edmilson) e distancia-se ainda mais do líder FC Porto, que abre uma preciosa vantagem de três pontos. Quase à mesma hora, a vitória do FC Porto em Portimão por 1-0 tem o que se lhe diga. Aos 70 minutos, o golo de Rui Águas, antigo avançado do Portimonense entre 1983 e 1985, é contestado pelos locais por fora-de-jogo. O árbitro José Guímaro valida o lance e chovem mais protestos das bancadas.

O pior é um lance para lá da linha lateral, em que um ataque dos locais é interceptado por Bandeirinha. Por capricho, a bola bate num dos fiscais-de-linha (fora do campo) e ressalta para dentro do relvado, provocando um contra-ataque do FC Porto. A ira aumenta. E há um penálti a favor do Portimonense contestado pelos algarvios. No final do jogo, o presidente portimonense Manuel João reage com visível irritação: "José Guímaro fartou-se de roubar o Portimonense. Como é possível haver ladrões destes sem que um tribunal os julgue. Este árbitro teve o condão de me fazer fumar quatro charutos. Eu que até nem fumo... Pobre futebol, apitado por palhaços destes. O que será preciso fazer mais para um árbitro ser irradiado do futebol?"

À saída do estádio, o autocarro do FC Porto não consegue sair. A multidão está furiosa e há desacatos. Pinto da Costa e Reinaldo Teles têm mesmo de receber assistência médica no Hospital de Portimão. O presidente é suturado com quatro pontos no couro cabeludo e ao vice-presidente para o futebol é-lhe diagnosticada fractura de costelas. José Guímaro só abandona o estádio já noite alta, com o seu carro policiado sob escolta da PSP e a arrancar por uma das portas traseiras. Sobre o pretenso penálti, nada diz.

Sobre as acusações de Manuel João, aventura-se numas palavras: "São acusações vulgares, de nível baixíssimo e proferidas a qualquer preço. Voltarei a Portimão quando for preciso e faria as coisas da mesma maneira. Não errei. Nunca tive medo e, quando tiver, abandono a arbitragem. Não tenho nenhuma simpatia pelo FC Porto, sou adepto da Académica." (pormenor, nunca mais volta a Portimão e ainda apita quatro jogos do FCP até final da carreira, em 1993)

Um mês depois, o Conselho de Disciplina da FPF interdita o Municipal de Portimão. Manuel João ainda tenta que o Portimonense vs Benfica de duas semanas mais tarde se dispute na Luz, mas logo o avisam de que isso não seria possível (é em Setúbal, no Bonfim). Revoltado, o presidente insurge-se: "Estamos fartos de palhaçadas. A polícia tem medo de quem? O relatório da PSP de Portimão omite factos graves, não fala das agressões a um bombeiro. Pensava que acabado o Carnaval, terminavam as palhaçadas e as aldrabices, mas não há meio de isso acontecer." Entretanto, o FC Porto corta relações com o Portimonense, que só faz nove pontos em 26 possíveis e desce ao inferno (2.ª divisão). De onde só sai em 2010.

Ora bem, Portimão e Porto começam pela mesma letra, só não se entendem de maneira alguma. O rastilho está aceso desde Novembro 1985, numa outra jornada do campeonato português. Culpa de Cadorin. E também de Luciano D’Onofrio. A ideia do empresário ítalo-belga em sondar Cadorin é pagar-lhe 500 contos (cerca de 2500 euros) mais a possibilidade de uma transferência para o FC Porto ou um clube de Itália ou Suíça. Para tal jackpot, Cadorin só teria de cometer um penálti nos primeiros cinco minutos. O avançado belga – que curiosamente é levado de Liège (do Standard) para Portimão pelo próprio D'Onofrio, com a ajuda/dica de Norton de Matos, também ele jogador do Standard – recusa participar neste escândalo e denuncia o caso ao presidente portimonense, Manuel João, que apresenta imediatamente queixa na PJ.

Como é a palavra de Cadorin contra a de D’Onofrio, o caso fica em águas de bacalhau. Mas o orgulho ferido dos portimonenses resulta numa vitória sobre os portistas, por 1-0. Ai quer saber quem marcou o golo? Então, mas isso é elementar, meu caro. Cadorin. Esse mesmo, que apareceu ali isolado na pequena área a empurrar a bola para a baliza de Zé Beto, após cruzamento de Luís Reina da esquerda, e a consumar a primeira derrota do FC Porto dessa época. Ora bem, o herói do but já não está entre nós.

"No Verão de 1986", conta a filha Sandy, "ele sofreu um acidente grave, em que 70% do seu corpo ficou queimado devido a uma explosão de uma garrafa de álcool que estava demasiado próxima do fogo, na organização de um churrasco. Esse acidente fragilizou-o bastante e travou a sua carreira, no momento em que ele estava no auge." Mesmo afastado para o futebol durante um tempo considerável, o treinador Manuel José interessa-se pela contratação de Cadorin. "O Sporting ofereceu-lhe, de facto, um contrato e deu-lhe a possibilidade de recuperar do acidente. Mas o meu pai quis continuar no Portimonense, simplesmente porque era a sua terra amada."

Sim, Portimão e Cadorin andam de braço dado. "Adaptou-se rapidamente e adorou Portimão desde o início da sua experiência. Os meus pais aprenderam rapidamente a língua portuguesa e fizeram muitas amizades, nomeadamente com Nivaldo (jogador brasileiro), o treinador Manuel José, o ex-colega Vitor Damas e muitas outras pessoas ligadas ao Portimonense e à cidade de Portimão. Foi nesta cidade que ele passou os momentos mais felizes da sua vida, acabando por ficar para sempre com muitas saudades de Portimão até o último dia da sua vida."

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

