O ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita erra nas previsões, erra nas observações e, sobretudo, erra nas decisões, ou nas omissões.

Cabrita empurrado para a porta de saída

Sérgio FERREIRA BORGES E há que lhe imputar responsabilidades, se acaso aqueles ajuntamentos vierem a provocar algum novo surto de Covid-19.

Consagrámos o campeão nacional de futebol, com mais um espectáculo deprimente que as televisões transmitiram em directo. Milhares de imbecis ignoraram o poder do Estado, desafiando a polícia, com provocações violentas.



Os acontecimentos eram previsíveis. Um jogo de futebol sem grau de dificuldade daria a vitória ao Sporting, consagrando-o assim incontestado vencedor do campeonato nacional. Com este cenário, era de prever aquilo que aconteceu. Milhares de indivíduos de baixa expectativa, vindos dos bairros mais problemáticos e das zonas periféricas, invadiram o centro de Lisboa, esquecidos das restrições impostas por uma doença letal, de proporções planetárias.

Mais uma vez, o futebol, ou essa gente que corre atrás dele, desafiou a autoridade do Estado, a lei e a ordem, mesmo quando está em causa um grave problema de saúde pública. Ninguém cumpriu as regras de segurança sanitária, como o uso de máscara, o distanciamento social, ou mesmo a interdição do consumo de bebidas alcoólicas, na via pública.

Tudo isto - como já disse - era tão previsível que eu próprio adiei por um dia o meu regresso a Lisboa, de forma a esquivar-me a estes acontecimentos. As minhas previsões não falharam, mas pelo vistos, falharam as previsões do ministro da Administração Interna. Falha sempre, quando o país mais precisa dele. Eduardo Cabrita erra nas previsões, erra nas observações e, sobretudo, erra nas decisões, ou nas omissões. Cabrita é um homem incapaz de tomar decisões, porque tem medo das críticas. Provou-o na terça-feira, como já antes, em circunstâncias diferentes, o tinha feito.

Eduardo Cabrita preferiu fingir-se de morto e deixar que a polícia fosse desafiada, provocada e enxovalhada.

Devia ter dado ordens à polícia para usar o músculo suficiente, para impedir aquela concentração de largos milhares de irresponsáveis. Mas teve medo do choro das carpideiras que apareceriam de imediato, com a conversa do costume, acusando a polícia de usar meios de dissuasão desproporcionados. E a oposição ia pedir a abertura de mais alguns inquéritos e, sem inventar nada, ia chamar o ministro ao parlamento. E teve medo de tudo isto.

Eduardo Cabrita preferiu fingir-se de morto e deixar que a polícia fosse desafiada, provocada e enxovalhada, tentando ele próprio acreditar que a violência é uma forma ajustada de comemorar uma vitória futebolística. Não ganhou nada com isso. Pelo contrário, cresceu o coro de vozes que pede a sua demissão.

E há que lhe imputar responsabilidades, se acaso aqueles ajuntamentos vierem a provocar algum novo surto de Covid 19. Se isso acontecer, é certo que irão regressar os condicionamentos à nossa liberdade. Todos seremos prejudicados, começando pelo turismo que em 2019 gerou receitas na ordem dos 22 mil milhões de euros. E acabando nos nossos emigrantes que terão as suas férias condicionadas.

