Mundial 2022

Cabo Verde mais perto do sonho do Mundial

A seleção cabo-verdiana joga esta terça-feira com a Nigéria para a fase de grupos de apuramento para o Mundial 2022 no Qatar. O encontro terá lugar na capital nigeriana a partir das 17h (hora no Luxemburgo), e Cabo Verde tem de vencer o encontro para chegar mais perto do sonho do Mundial.

A formação só depende de si própria para se qualificar para os play-offs da competição mundial e terá de ficar em primeiro lugar do Grupo C. Os 'tubarões azuis' encontram-se no segundo lugar do grupo com 10 pontos, atrás da Nigéria com 12.

Se vencer esta terça-feira será a primeira vez que a seleção cabo-verdiana chega aos play-offs da competição, mantendo em aberto o sonho do mundial. Também a Libéria (3 pontos) encontra esta terça-feira a República Centro-Africana (4 pontos) no outro embate do grupo.

No total, 10 seleções de África vão disputar os play-offs mas só cinco estarão presentes no Mundial no Qatar no próximo ano. Os jogos serão disputados a duas mãos.

Já na Europa, entre as nações que vão disputar os play-offs encontra-se Portugal, depois de uma derrota surpreendente face à Sérvia, por 2-1. Para chegar ao Mundial as 'quinas' terão agora de de ultrapassar dois adversários, em jogo único, para chegar à fase final da competição.

Já confirmados no Mundial estão o Qatar, Espanha, França, Sérvia, Dinamarca, Alemanha, Bélgica, Croácia, Inglaterra, Suíça e Brasil.



