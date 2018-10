O ministério público luxemburguês emitiu um comunicado no qual informa que não resultaram quaisquer detenções no seguimento das buscas efetuadas hoje no Grão-Ducado, realizadas também em mais seis países europeus, por suspeitas de fraudes relacionadas com transferências de jogadores e manipulação de resultados na liga de futebol da Bélgica.

Buscas no Luxemburgo sem detidos

A operação, concertada com as autoridades belgas, foi feita numa empresa do setor comercial sediada no Luxemburgo e ordenada por um juiz de instrução do Grão-Ducado, mas não teve consequências penais.

Ainda no comunicado, o ministério público luxemburguês precisa que não fará qualquer comunicação relativo aos inquéritos levados a cabo na Bélgica, cabendo às autoridades belgas divulgar informações suplementares.









