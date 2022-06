Guarda civil está a averiguar quem ia ao volante do automóvel de dois milhões de euros do futebolista que colidiu ontem em Palma de Maiorca.

Palma Maiorca

Bugatti de Cristiano Ronaldo envolvido em acidente misterioso

Redação Guarda civil está a averiguar quem ia ao volante do automóvel de dois milhões de euros do futebolista que colidiu ontem em Palma de Maiorca.

A Guarda Civil espanhola está a investigar a identidade do condutor de um carro desportivo de luxo, propriedade do futebolista português Cristiano Ronaldo, que ontem teve um pequeno acidente em Palma de Maiorca, mas que depressa fez notícia pelo mundo.



Ao que tudo indica, o condutor terá perdido o controlo do automóvel que embateu num muro de uma urbanização em Bunyola, em Palma de Maiorca, onde Cristiano Ronaldo e a família estarão a passar férias, estando as autoridades a tentarem averiguar também se, além do Bugatti, esteve algum outro carro envolvido.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

De acordo com o jornal local Última Hora Maiorca, o futebolista não estaria a conduzir o seu luxuoso automóvel no momento da colisão. Os ocupantes não sofreram ferimentos e um deles assumiu-se como responsável pelo acidente.

Segundo informações avançadas pela Guarda Civil, o serviço de tráfego está a apurar as circunstâncias do acidente, em que esteve envolvido um Bugatti Veyron, um automóvel avaliado em dois milhões de euros, que se terá despistado e embatido num muro.

Do acidente resultaram alguns danos materiais numa construção anexa à estrada, de uma zona rural, além de ter ainda embatido num depósito com algumas botijas de gás.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Nos últimos dias a imprensa local tem indicado que Cristiano Ronaldo se encontra a passar férias, juntamente com a família, em Palma de Maiorca.



Com LUSA

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.